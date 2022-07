Un gouffre à Saskatoon contraint les automobilistes à modifier leurs trajets

Les automobilistes sont priés de suivre les panneaux de signalisation au moment où les équipes de la ville continuent de travailler sur une rupture de conduite d'eau d'urgence, à l'angle de la 60e rue et de l'avenue Millar.

Cette rupture semble avoir été causée par la collision d'un camion avec une borne d'incendie, mardi après-midi.

« Les barrières sont là pour assurer la sécurité de tous - résidents et travailleurs - afin d'éviter les blessures et d'autres dommages coûteux aux biens et aux infrastructures de la ville. »