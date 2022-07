Messe du pape à Edmonton : 16 000 billets « envolés en quelques minutes »

Deux autres lots seront offerts le 11 et 18 juillet à 10 h 30. Par contre, aucun détail sur le nombre de billets disponibles lors de ces journées n’a été précisé.

Le stade peut accueillir plus de 60 000 personnes.

Cet engouement pour assister à la messe du pape le 26 juillet ne surprend pas monseigneur Jack Hamilton, un prêtre retraité de l'archidiocèse d’Edmonton : Ceci témoigne de la popularité de cet homme et de son attraction qui rassemble tant de gens.

« Le pape est une énorme attraction [...] la première série de billets s’est envolée en quelques minutes. » — Une citation de Monseigneur Jack Hamilton, prêtre retraité de l'archidiocèse d’Edmonton

La dernière visite d’un pape à Edmonton remonte à 1984 avec celle de Jean Paul II, rappelle-t-il. Un événement qui avait aussi fait courir les foules. D'après lui, la messe extérieure du pape dans la capitale albertaine avait été organisée dans l’idée de recevoir 100 000 personnes ou plus.

Une aide pour les Autochtones

Une partie des sièges pour assister à la messe du pape sont réservés aux Autochtones, d’après Erika Jacinto, de l’équipe nationale de la visite papale. De nombreux organismes ont été contactés pour assurer leur présence tout au long de cette visite du pape ou de la messe, ajoute-t-elle.

Avant la diffusion publique des billets, dit Mme Jacinto, nous avons fourni aux Organisations autochtones nationales, aux diocèses catholiques voyageant avec des survivants et à d'autres partenaires autochtones des informations concernant [ces] sièges.

Cette approche pour distribuer des places prioritaires aux Autochtones ou aux survivants des pensionnats pour Autochtones témoigne de la signification de cette visite papale et de comment celle-ci diffère des précédentes. L’accent est sur les peuples autochtones , déclare Jack Hamilton.

Il est probable [que le pape] présente des excuses aux Autochtones pour ce qui s'est passé dans le passé, nous n'en sommes pas certains, mais c'est probablement ce qui va arriver. Il s'est déjà excusé à Rome, bien sûr, mais les Autochtones en attendent un peu plus sur leur propre terrain , ajoute le prêtre à la retraite.