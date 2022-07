Niagara enquête sur des bouteilles de fluide jaune lancées sur des terrains privés

La police de la région du Niagara a déclaré qu'elle enquêtait sur plus de 50 cas de bouteilles en plastique contenant un « liquide jaune inconnu » jetées sur les terrains privés de résidants.

Les forces de l'ordre ont indiqué que les incidents ont été signalés dans la région du Niagara à partir de la mi-mai jusqu'au début de juillet.

La police a expliqué que les résidants se réveillent avec les bouteilles sur leur propriété, parfois dans leur arrière-cour, et généralement sans dommage ni vol.

Elle a dit qu'il est possible que les bouteilles fassent partie d'une technique de vérification par des criminels pour déterminer si le propriétaire est présent.

Un certain nombre de bouteilles ont été examinées de manière médico-légale par des détectives et leur contenu s'est révélé être non volatil, mais la police demande aux résidants d'éviter de toucher les bouteilles jusqu'à ce que les agents puissent s'en occuper.

La police de Niagara encourage les propriétaires à verrouiller leurs portes et à vérifier fréquemment leurs propriétés s'ils partent en vacances et leur demande d'envisager d'installer des lumières activées par captation de mouvement et des caméras.