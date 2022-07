Combler les besoins primaires pour prévenir la violence à Winnipeg

Ils partagent cette réflexion dans la foulée d'événements violents survenus au cours des dernières semaines dans les environs du centre-ville de la capitale manitobaine.

Alors que le prix de la nourriture ne cesse d'augmenter, de plus en plus de personnes sont dans le besoin dans la capitale manitobaine, selon le directeur par intérim du Bear Clan, Kevin Walker. Il voit un lien entre la faim et la hausse de la criminalité.

Les gens qui ont faim et soif sont généralement des gens désespérés , a-t-il dit en entrevue à la radio de CBC , mercredi matin.

Son groupe patrouille dans les rues de Winnipeg pour aider les personnes dans le besoin.

On est passé près d'un jeune homme et on lui a demandé s'il avait besoin de quelque chose à manger ou à boire. Il nous a dit que ça l'aiderait beaucoup parce qu'il planifiait un vol dans un dépanneur 7-Eleven , raconte Kevin Walker.

Les inquiétudes relatives à la sécurité dans le centre-ville de Winnipeg augmentent, alors que plusieurs incidents violents sont survenus à La Fourche et dans les environs au cours des dernières semaines.

L'un des événements est survenu à la fête du Canada, impliquant deux réfugiés ukrainiens arrivés au pays il y a deux semaines. L'un a été poignardé, tandis que l'autre a été aspergé de poivre de Cayenne.

Ils ont peur, je pouvais le sentir dans la conversation. Ils ne sont plus sûrs de leur choix , lance la présidente du Congrès des Ukrainiens canadiens pour le Manitoba, Joanne Lewandoski.

Je suis embarrassée comme Manitobaine que de telles choses arrivent à des gens qui ont fui la guerre , poursuit-elle.

Ramener des gens au centre-ville

Le Partenariat pour la sécurité au centre-ville à Winnipeg, une collaboration entre la Ville de Winnipeg, le gouvernement provincial, la zone d'amélioration commerciale (BIZ) du secteur du centre-ville de Winnipeg, et True North Sports and Entertainment, travaille pour aider les personnes vulnérables à s'assurer que leurs besoins fondamentaux sont satisfaits.

Son directeur général Greg Burnett est également d'avis qu'une approche de la santé et du bien-être est nécessaire pour améliorer la sécurité.

La pandémie a vraiment mis en lumière les besoins sociaux, les besoins de base, qui doivent être améliorés pour les sans-abri, la communauté vulnérable et à risque , affirme M. Burnett.

Les progrès dans ce domaine ne se feront pas du jour au lendemain et il faudra de la patience, a-t-il ajouté. Mais il faudra aussi que le grand public agisse, selon le directeur général du Partenariat.

M. Burnett précise que les gens se sentent plus en sécurité lorsque d'autres personnes sont présentes.

L'un des meilleurs moyens d'accroître la sécurité est de faire en sorte que les gens du centre-ville se rassemblent et s'amusent, peu importe l'endroit , mentionne-t-il, affirmant qu'il est vital de ramener les gens au centre-ville, notamment dans les bureaux désertés pendant la pandémie.

Le directeur par intérim du Bear Clan, Kevin Walker, salue le travail effectué par le Partenariat.

Il fait aussi remarquer que le centre-ville et La Fourche ne sont pas les seuls secteurs touchés par ces problèmes de violence.

C'est un problème qui se produit dans toute la ville. Nous avons des problèmes dans le North End, le West End, et dans le centre , rappelle-t-il.

La patrouille du Bear Clan distribue de la nourriture à 600 à 700 personnes par jour, selon M. Walker.

Si nous pouvons continuer de le faire, je pense que cela va alléger un peu ce qui se passe dans la ville .

Avec les informations de Darren Bernhardt