Fonderie Horne : des propos du directeur de la santé publique font sourciller à Québec

Le directeur national de santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, a laissé entendre mercredi que l'acceptabilité sociale « comptera pour beaucoup » dans l'établissement de la future norme d'émissions d'arsenic qui sera imposée à la Fonderie Horne, à Rouyn-Noranda. À Québec, où la hausse de la norme sur le nickel était rejetée par les conseils de quartiers et le maire Bruno Marchand, la déclaration laisse songeur.

En marge de sa visite en Abitibi-Témiscamingue, mercredi, le Dr Boileau a répété à plusieurs reprises l'importance de cette notion d'acceptabilité sociale pour la suite des choses à Rouyn-Noranda.

La Fonderie Horne, installée à un pas du quartier résidentiel Notre-Dame, profite d'une permission provinciale d'émettre jusqu'à 33 fois plus d'arsenic dans l'air ambiant que la norme québécoise, établie à une moyenne annuelle de 3 nanogrammes par mètre cube.

Des données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) démontrent aujourd'hui que cette pollution est liée à des effets négatifs sur la santé, dont un risque accru de développer un cancer du poumon.

La norme d'émissions d'arsenic de la Fonderie Horne est trop élevée, selon le Dr Boileau, pour qui le statu quo n'est ainsi plus possible.

Le Dr Luc Boileau croit que la communauté de Rouyn-Noranda aura à se positionner sur la norme d'émissions d'arsenic qui sera acceptable pour elle. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

En entrevue comme en point de presse, le Dr Boileau a souligné qu'une diminution des émissions d'arsenic est nécessaire pour maintenir les activités de la fonderie, tout en prévenant qu'il serait, réalistement, difficile pour l'entreprise d'atteindre la cible de 3 nanogrammes.

La future norme imposée sera donc négociée entre le gouvernement et Glencore au cours des prochaines semaines. La santé publique, pour sa part, fera une évaluation des risques pour la santé humaine associés à cette norme. Le tout sera ensuite soumis au jugement populaire, selon le Dr Boileau.

« L'impression que les gens auront autour de cette fonderie-là, dans la communauté de Rouyn-Noranda, va compter beaucoup. Est-ce que ce sera pour eux acceptable? C'est quelque chose qui comptera beaucoup. » — Une citation de Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique du Québec, en entrevue à Radio-Canada

Jeudi, le Dr Boileau a précisé sa pensée. Ce qu'il voulait dire , c'est que les citoyens auront à déterminer pour eux-mêmes comment ils vont composer avec le risque. La décision à prendre est gouvernementale.

Des questions à Québec

La position du Dr Boileau fait réagir 900 kilomètres plus loin, à Québec.

Si la même logique était appliquée à la hausse de la norme sur le nickel, Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou, croit qu'elle n'aurait pas dû avoir lieu. L'acceptabilité sociale, dit-il, était proche de zéro en regard des risques pour la santé humaine d'une surexposition aux particules de nickel.

D'autant plus, poursuit-il, que le secteur est déjà soumis à de nombreux contaminants, un fait aujourd'hui établi dans la capitale. La population et l'ensemble des experts étaient d'une même voix et étaient contre cette hausse-là , martèle M. Poirier.

La position du Dr Boileau sur l'arsenic à Rouyn-Noranda ouvre selon lui une porte à réviser la norme sur le nickel à Québec et à tenir compte des positions prises localement.

« Est-ce que c'est un pas de la part de la santé publique pour rouvrir le dossier, considérer les nouvelles informations, considérer la consultation publique qui a été faite en février dernier? Espérons que oui. » — Une citation de Raymond Poirier, président du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou

En plus de celui du Vieux-Limoilou, les conseils de quartier de Lairet et de Maizerets avaient rejeté la nouvelle norme proposée par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Ce dernier a fait passer la norme quotidienne de 14 nanogrammes par mètre cube à 70 nanogrammes, soit cinq fois plus qu'avant, en plus d'établir une moyenne annuelle à 20 nanogrammes par mètre cube.

Le maire Bruno Marchand s'était aussi opposé. En l'absence d'un portrait clair de la situation et des sources de pollution, il avait plaidé le principe de précaution.

Les 18 directions régionales de santé publique de la province s'étaient également liguées contre la décision de Québec, laquelle est malgré tout entrée en vigueur le 28 avril dernier.

Raymond Poirier s'explique mal que la notion d'acceptabilité sociale fasse surface à Rouyn-Noranda pour le Dr Luc Boileau, alors que les citoyens du quartier qu'il représente se sont positionnés contre la hausse de la norme de nickel. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Pour Raymond Poirier, la question a déjà été tranchée à Québec et les citoyens, insiste-t-il, ont rejeté la norme proposée par le gouvernement.

C'est clair que d'un côté, les gens de Rouyn-Noranda diront assurément que le risque n'est pas acceptable pour eux, au même titre que les gens de Limoilou et des quartiers environnants vont dire que le débat a déjà été fait [sur le nickel] et le risque a été jugé inacceptable , ajoute M. Poirier.

Invité à réagir, le cabinet du ministre Benoit Charette a indiqué mercredi qu'il n'entendait pas rouvrir le débat sur la norme sur le nickel. Il continue de plaider que la nouvelle norme a été approuvée par la santé publique nationale.

Quant au poids de l'acceptabilité sociale, la balle a été renvoyée au Dr Luc Boileau.