Crise des annulations de vols : 10 jours de frustrations pour une famille des T.N.-O.

Le 19 juin, Victoria Brenton et son fiancé, Jim Sheehan, ont pris leur bébé endormi de 4 mois et se sont dirigés vers l'aéroport Pearson de Toronto pour leur vol de WestJet à destination de Yellowknife. Sur place, ils ont appris que leur vol avait été annulé. Dix jours se sont écoulés avant qu'ils puissent fouler le sol des Territoires du Nord-Ouest.

Au Canada, de grands transporteurs aériens comme WestJet et Air Canada annulent des vols pour tenter d'alléger la congestion dans les aéroports et les délais qui s'en suivent.

Air Canada a récemment annulé 154 vols par jour en juillet et août afin que le flux et le volume de passagers soient à un niveau viable pour le système de transport aérien. Il s'agit en majorité de vols au départ ou à destination de Toronto et Montréal, mais l'effet se fait sentir sur le réseau dans l'ensemble du Canada.

Frustrés, c'est le meilleur mot pour décrire comment on se sentait sur le moment. Et aussi, ennuyé, parce que nous nous sentions impuissants, personne ne pouvait nous aider. Chaque fois que nous demandions [de l'aide] à quelqu'un, ils nous indiquaient d'aller faire la queue , explique Victoria Brenton, une enseignante du secondaire de Yellowknife.

S'en suivent sept heures d'attente dans une file d'un kilomètre pour parler avec un préposé au comptoir du service à la clientèle de WestJet. Leur tour venu, le préposé leur explique que le prochain vol pour Yellowknife avec des places décollait le jeudi suivant, soit quatre jours plus tard.

« Nous nous sentions pris au piège et chanceux d'avoir de la famille dans la région de Toronto qui pouvait nous accueillir. Autrement, je n'arrive pas à m'imaginer loger à l'hôtel pendant quatre jours avec un bébé, parce que c'est ce qu'ils nous ont offert. » — Une citation de Victoria Brenton

Ils ont finalement réservé un vol pour le dimanche suivant, le 26 juin, mais en partance de Hamilton dans l'espoir d'éviter le chaos de l'aéroport Pearson.

Toutefois, en vérifiant l'application WestJet le soir avant ce vol, ils constatent qu'il est retardé de quatre heures et qu'ils allaient donc rater leur correspondance pour Yellowknife à Calgary.

Deux heures au téléphone

Après deux heures de pourparlers au téléphone avec les responsables de WestJet, l'entreprise leur offre une soirée à l'hôtel à Calgary et des coupons pour des repas dans les restaurants de l'aéroport ou de l'hôtel.

À leur retour à Yellowknife le 28 juin, ils déposent une demande de remboursement en vertu du règlement sur la protection des passagers aériens  (Nouvelle fenêtre) .

Jim a manqué une semaine de travail, c'est beaucoup d'argent perdu, alors nous espérons qu'ils vont accepter notre demande , souligne Victoria Brenton.

Conformément au règlement sur la protection des passagers aériens, WestJet offre un dédommagement aux passagers qui ont été informés moins de 14 jours avant l'arrivée prévue à leur destination qu'il y aurait d'un délai en raison d'une situation dont WestJet a le contrôle.

Avec les informations de Rose Danen