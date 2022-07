Les revenus nets diminuent pour SaskPower, mais augmentent pour SaskEnergy

Au cours de l'année fiscale 2021-2022, SaskPower a déclaré un revenu net de 11 millions $, une diminution comparativement aux 160 millions $ de l’année précédente.

Les baisses de revenus sont en grande partie attribuables à des conditions de sécheresse extrême qui ont entraîné une diminution de 33 % de la production d'hydroélectricité , explique le ministre responsable de SaskPower, Don Morgan. SaskPower s'est donc tourné vers la production de combustibles fossiles plus coûteux qui sont soumis à la taxe sur le carbone.

Par ailleurs, SaskPower a dépensé 385 millions $ pour réparer et moderniser certaines de ses infrastructures.

La société d'État a également utilisé 490 millions $ pour des projets de croissance, comme de nouvelles installations de production d'électricité et l'expansion des capacités de son réseau.

La demande d’électricité en Saskatchewan a augmenté de 4,1 % en 2021-2022 et devrait augmenter de 1,4 % cette année , affirme Don Morgan dans un communiqué. Cela montre clairement que la reprise économique est bien amorcée.

Par ailleurs, SaskPower estime avoir fait des progrès du côté des énergies vertes, notamment avec l'ouverture de son parc éolien Golden South.

23 millions $ de revenus supplémentaires pour SaskEnergy

SaskEnergy souligne une réduction de 22 000 tonnes de gaz à effet de serre produits au cours de ses opérations. (archives) Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

De son côté, SaskEnergy a engendré des revenus nets de 82 millions $, soit une augmentation de 23 millions $ par rapport à l'année précédente.

Cette hausse serait due en grande partie à un ajustement comptable lié à la conclusion d'un litige accordant à SaskEnergy le titre de propriété de son siège social, à Regina.

La société d'État explique aussi cette augmentation par la demande plus élevée de gaz naturel chez des clients industriels. Les températures hivernales plus froides que la normale et l’ajout de plus de 2800 nouveaux clients ont également contribué au revenu plus élevé.

Par ailleurs, SaskEnergy souligne une réduction de 22 000 tonnes de gaz à effet de serre produits au cours de ses opérations.