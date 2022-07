Vente de Résolu à Domtar : les emplois à Gatineau seront maintenus, promet l’acquéreur

Produits forestiers Résolu passerait donc du statut de compagnie publique à celui d'entreprise privée, sous réserve d’un vote des actionnaires à tenir dans les prochains mois. La transaction est évaluée à 2,7 milliards de dollars américains. C’est une nouvelle page de l’histoire déjà riche de Résolu, qui a fêté son 200e anniversaire, en 2020 , a déclaré Louis Bouchard, directeur principal, affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Produits forestiers Résolu.

Cela représente de la croissance pour Produits forestiers Résolu, qui va être en mesure d’accélérer son programme de transformation, d’accélérer les investissements dans les projets stratégiques qui ont déjà été choisis ou qui sont à définir , poursuit M. Bouchard.

Selon lui, la filière du papier journal est en perte de vitesse.

Bon an, mal an, on assiste à une décroissance de 12 à 15 %. Cette décroissance s’est fortement accélérée avec la crise de la COVID-19 qui a frappé l’ensemble du globe , explique Louis Bouchard.

Louis Bouchard, directeur principal, affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Produits forestiers Résolu (archives) Photo : Produits forestiers Résolu

C’est dans ce contexte que le nouvel acquéreur de Résolu souhaite enclencher une étude de faisabilité rapidement quant à la conversion de l’usine afin que celle-ci produise plutôt du papier d’emballage.

Nous allons continuer à fonctionner sous la bannière Résolu, et le groupe Papier Excellence appuie totalement le plan stratégique de la direction actuelle. Autre que l’attrition naturelle, provoquée par des départs à la retraite ou des départs volontaires, il n’y a pas de réduction de force de travail à prévoir , assure M. Bouchard.

Cette transaction survient en pleine crise de pénurie de main-d’œuvre, qui n’épargne pas Produits forestiers Résolu.

« On a plus d’une centaine de postes, voire près de 200, qui sont ouverts et qu’on souhaiterait combler le plus rapidement possible. » — Une citation de Louis Bouchard, directeur principal, affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Produits forestiers Résolu

Produits forestiers Résolu compte aussi des usines à Amos et à Baie-Comeau. Le processus de transaction devrait prendre de huit à neuf mois , selon M. Bouchard.

Le syndicat « prend acte »

Le président du syndicat des employés de l’usine de Gatineau, Daniel Cloutier, n’hésite pas à parler d’une transaction majeure , mais réserve ses commentaires en attendant de connaître les détails de la transaction. On va proposer une rencontre à Domtar dans un très proche avenir pour comprendre un peu mieux le plan qu’elle met de l’avant. Pour l’instant, ce qu’on souhaite, c’est le maintien des emplois , explique M. Cloutier.

Papiers forestiers Résolu, à Gatineau Photo : Radio-Canada / Christian Millette

Le syndicat se dit ainsi favorable à une transformation de l’usine, tant que cela a pour effet de consolider des emplois. Il se questionne cependant sur le sort qui attend les usines d’Amos et de Baie-Comeau. C’est un des points d’interrogation qui n’apparaît pas dans l’annonce de ce matin , poursuit M. Cloutier.

Si ça se réalise, ce serait une bonne nouvelle. Ça nous permettrait de consolider l’usine de Gatineau. C’est une usine importante. Ça semble donc être une nouvelle positive. Cependant, on n’a pas énormément de détails par rapport à ça, à la forme que ça pourrait prendre. On va s’enquérir de ça dans les prochaines semaines , conclut Daniel Cloutier.

Avec les informations de Gabriel Le Marquand Perreault