Trois projets d’installations sportives à l’étude au conseil exécutif de Regina

La rencontre portera sur une étude de faisabilité d'une installation aquatique intérieure, une mise à jour sur l'avenir et le remplacement éventuel du centre Brandt, ainsi qu'une demande de financement d'une étude de faisabilité pour une installation extérieure polyvalente axée sur le baseball de haute performance.

Concernant la première proposition, les élus municipaux examineront les options visant à répondre au Plan directeur des loisirs 2019 de la Ville, qui consiste à améliorer les installations aquatiques intérieures à Regina.

Ces options comprennent la rénovation et l'agrandissement de l'actuel centre aquatique Lawson ou la construction d'une nouvelle installation.

Le rapport note que les options de rénovation et de construction d'une nouvelle installation sont généralement d'un coût similaire. Par conséquent, il recommande la construction d'une nouvelle installation.

Le coût total du projet est estimé à 173 millions de dollars, la construction devrait commencer en 2024. Ce projet exigera de la Ville qu'elle trouve de multiples sources de financement.

Le conseil exécutif prévoit d'utiliser les 128 millions de dollars réservés à la Ville de Regina dans le cadre du programme Investir dans les infrastructures du Canada (ICIP).

La Ville a demandé en ce sens aux gouvernements fédéral et provincial la permission d'utiliser cet argent pour aider à financer le nouveau centre aquatique. Ce fonds est initialement destiné aux infrastructures de transport en commun.

Un centre polyvalent en remplacement du Centre Brandt ?

La Regina Exhibition Association Limited (REAL) doit présenter une mise à jour sur le remplacement potentiel du centre Brandt. Cet aréna polyvalent accueille pour l'instant les Regina Pats, la Canadian Western Agribition et d'autres événements.

Le rapport présenté au comité exécutif indique qu'il a été envisagé de le remplacer par un centre polyvalent de taille moyenne pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes.

Tout comme le centre aquatique Lawson, le centre Brandt a été construit dans les années 1970 et est maintenant vieillissant.

Trois sites potentiels, situés au centre-ville, ont été présélectionnés dans le cadre de ce projet. Cependant, les détails sur ces trois sites sont contenus dans un rapport final confidentiel, qui n'est pas accessible au public.

Le coût du nouveau centre d'événements devrait se situer entre 132 et 153 millions de dollars.

La construction d'une nouvelle installation ne signifierait pas la fin de l'actuel Centre Brandt.

La REAL recommande qu'il soit réaménagé en même temps que la construction de la nouvelle installation. Il pourrait être utilisé pour un centre sportif et récréatif ou pour usage agricole.

Une étude de faisabilité pour un terrain de baseball

Le conseil exécutif devra répondre à la demande d'une étude de faisabilité sur la possibilité de construire une nouvelle installation extérieure polyvalente en gazon synthétique, qui répondrait aux besoins du baseball de haut niveau.

Les détails ne sont pas divulgués, mais la demande présentée au conseil est d’obtenir 15 000 $ afin de financer une étude de faisabilité du projet.

Le rapport de faisabilité examinera l'emplacement du stade proposé, qui devrait avoir un budget compris entre 15 et 23 millions de dollars et comporter entre 2500 et 4000 sièges.

La ville de Regina compte 167 terrains de baseball, mais une partie du plan directeur des loisirs de la ville recommande de privilégier la qualité à la quantité. L'une des façons d'aborder la qualité serait la construction d'un terrain de baseball de haute performance, en partenariat avec d'autres organisations si l'option se présente.

Si les propositions sont adoptées, mercredi, par le conseil exécutif, elles devront à nouveau être approuvées lors d'une prochaine réunion du conseil municipal de Regina.

Avec les informations d'Alexander Quon