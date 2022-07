L’exclusion de Patrick Brown de la course divise les conservateurs

L'exclusion de Patrick Brown de la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) est considérée de diverses façons par les autres candidats toujours dans la course et un observateur de la scène politique.

Celui qui est maire de Brampton a été disqualifié mardi soir par le Comité organisateur de l’élection du chef ( COEC ) pour avoir violé les règles de financement du Parti conservateur et de la Loi électorale du Canada, selon un communiqué du parti.

L'équipe de campagne de M. Brown a rejeté tôt mercredi matin, dans un communiqué, ces allégations. Elle juge antidémocratique cette disqualification et accuse la direction du PCC de vouloir favoriser la candidature de son principal rival, Pierre Poilievre.

En entrevue à ICI RDI mercredi après-midi, Patrick Brown est allé plus loin. C’est étrange, quand un petit groupe de personnes, très tard dans la soirée, prend une décision comme ça. Avec la position forte de Jean Charest au Québec et ma position très forte en Ontario et dans les banlieues de Vancouver, Calgary et Winnipeg, c’était très difficile pour Pierre Poilievre de gagner cette chefferie. En éliminant ma candidature, il change tellement les choses.

Pourquoi le parti a-t-il fait ça [en référence à l'exclusion de M. Brown ]? Il s'attendait à un couronnement pour Pierre Poilievre , a indiqué l'équipe de M. Brown.

Le candidat déchu et son équipe promettent de donner une réponse juridique à cette exclusion.

Patrick Brown essaie de se transformer en victime , dit le camp Poilievre

Directement visé par son rival, Pierre Poilievre a critiqué le comportement de Patrick Brown.

Patrick [Brown] s’en est pris à notre campagne et au parti, comme toujours lorsqu’il se fait prendre. Patrick essaie de se transformer en victime, mais en fin de compte, la seule personne responsable de sa disqualification est lui-même , a-t-il affirmé dans un communiqué.

Pierre Poilievre est considéré par plusieurs observateurs comme le favori pour devenir chef du Parti conservateur du Canada. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le député d'Ottawa–Carleton a ajouté que ce n'est pas la première fois que Patrick [Brown] est disqualifié d’une course pour des raisons de manquement à l'éthique .

En fait, le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario l'a disqualifié quand il voulait se présenter comme candidat local. Pendant des années, la conduite de Patrick a montré qu'il est le genre de personne prête à dire et à faire n'importe quoi pour gagner , a ajouté Pierre Poilievre.

La nouvelle d'hier [mardi] n'est que le dernier chapitre d'une carrière marquée par de nombreux scandales, des enquêtes et même des enquêtes criminelles liées à des activités politiques aux trois ordres de gouvernement , a asséné le candidat.

Charest appelle à la transparence

Pour Jean Charest, l'autre prétendant à la chefferie conservatrice, l'exclusion de Patrick Brown est profondément troublante . Il demande au parti de fournir le plus rapidement possible de l'information complémentaire.

Plus mesuré que Pierre Poilievre, Jean Charest appelle au respect des règles démocratiques de l'élection. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Nous devons absolument assurer l'intégrité du processus [électoral]. Les membres méritent de connaître la vérité. Nous devons savoir la nature des allégations, comment la campagne de Patrick Brown y a répondu et pourquoi le COEC a entrepris des mesures aussi radicales. La transparence est primordiale , a plaidé, dans un communiqué, M. Charest.

La nuit des longs couteaux du PCC

L'ancien directeur des communications du premier ministre conservateur Stephen Harper, Dimitri Soudas, décrit le plus récent rebondissement de la course comme l'équivalent de la nuit des longs couteaux du Parti conservateur du Canada.

L'observateur estime que le PCC erre parce qu'il n'a jamais montré les preuves disqualifiant Patrick Brown aux membres du Comité organisateur de l’élection du chef ( COEC ). Onze membres ont voté pour le disqualifier et six ont voté pour qu’il reste dans la course, mais jamais les éléments de preuve n'ont été présentés aux gens , avance-t-il en entrevue à ICI RDI.

C’est un processus bizarre. Tu ne peux pas disqualifier quelqu’un sans montrer les preuves que tu as contre lui , ajoute-t-il.

Selon Dimitri Soudas, Pierre Poilievre doit maintenant gagner la course conservatrice avec une forte majorité, car, si les allégations soumises par les conservateurs à Élections Canada ne débouchent pas sur des accusations dans un horizon de 18 mois et si M. Poilievre gagne avec 51 % des voix, cela pourrait poser des problèmes de légitimité.

La disqualification de Patrick Brown fait passer à cinq le nombre de candidats qui se disputent la chefferie conservatrice : Jean Charest, Pierre Poilievre, Scott Aitchison, Leslyn Lewis et Roman Baber.

Avec des informations de Valérie Gamache