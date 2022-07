Un nouveau site extérieur et une centaine de spectacles au 20e FME

Le FME avait annoncé plusieurs gros noms de ses spectacles extérieurs il y a quelques semaines, mais a dévoilé sa programmation complète le 6 juillet.

À Hubert Lenoir, Lisa LeBlanc, Koriass, Loud, Sarahmée, P'tit Belliveau, Les Hay Babies, Rich Aucoin et Animal Collective s'ajoutent des têtes d'affiche comme Les Louanges, Lydia Képinski, Gros Mené, Les Hôtesses d'Hilaire, La Bronze et Choses Sauvages.

De nombreuses découvertes pourront également être faites sur la dizaine de scènes qui accueilleront des spectacles. Signature du FME, des spectacles surprises dans des lieux inusités s'ajouteront à la programmation.

Des traditions sont également de retour, comme une soirée hip-hop avec Naya Ali, Connaisseur Ticaso et Magi Merlin, la soirée métal avec Dying Fetus, First Fragment et Abytabiss, ou encore la nuit électro.

« Les gros points, évidemment, c'est le retour des artistes internationaux; on n'a pas pu en avoir pour les deux dernières éditions. Même chose pour les artistes des Maritimes, on n'a pas pu les recevoir depuis deux éditions. Et aussi, évidemment, les grands rassemblements; on n'est plus limités à 50 personnes assises sur une chaise. Ce sont les trois éléments qui font qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire la programmation cette année. » — Une citation de Marilyne Lacombe, directrice de la programmation

Déménagement et parcours scénographique

En grande nouveauté pour la 20e édition, le site extérieur déménage de la 7e Rue à l'avenue Murdoch. On s'en va à côté de l'Agora des Arts, qu'on ne peut pas utiliser en ce moment parce qu'elle est en construction, précise Magali Monderie-Larouche, directrice générale du FME. On récupère le Petit Théâtre pour des spectacles à 20h, ce qu'on ne pouvait pas faire avant avec notre ancien site. Le site va être un peu plus grand, plus aéré. Directement en arrivant à Noranda, on va rentrer sur le site du FME.

Le festival a également créé un parcours scénographique, soit trois circuits à parcourir à pied ou en vélo dans la ville, où on pourra revoir les œuvres créées pour la scénographie de l'événement au fil des 20 ans.

Durant tout l'été, jusqu'au FME, les œuvres vont être mises en place et il y a des parcours qui forment les lettres F, M et E, explique Karine Berthiaume, directrice artistique du FME depuis 20 ans. [...] On va découvrir les œuvres qu'on a déjà vues au FME ou qu'on va découvrir avec un panneau d'interprétation qui donne la description de l'œuvre, les artistes qui ont participé à la réalisation de celles-ci, et en plus de ça, il y a un complément d'information avec un code QR menant au site du FME qui nous amène d'autres faits marquants, des nouveautés, la programmation, des artistes qui sont passés durant cette édition.

Des éléments de décor des éditions précédentes seront exposés un peu partout à Rouyn-Noranda cet été. (Archives) Photo : Christian Leduc

Les détenteurs de passeport ont une semaine pour choisir en primeur les spectacles auxquels ils souhaitent assister. Les billets individuels seront mis en vente le 13 juillet.