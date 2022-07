Plus de 150 dorés jaunes saisis par les agents de la faune dans la Vallée-de-l’Or

Selon les informations du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, les agents ont procédé à la saisie en collaboration avec l’escouade canine.

Les cinq individus impliqués s’exposent à quatre infractions, soit : surplus de la limite de poissons, non-respect de la gamme de taille, possession de poissons non dénombrables, non mesurables ou non identifiables, et possession illégale de poissons.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite la population à signaler tout acte de braconnage ou tout geste allant à l’encontre de la faune ou de ses habitats. Les témoins peuvent appeler au 1 800 463-2191, écrire à l'adresse courriel centralesos@mffp.gouv.qc.ca, ou encore aller sur le site web du ministère.

Les poissons consommables de cette saisie, totalisant 52,8 kilos, ont été remis au Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or.

- Avec les informations d'Athéna Couture