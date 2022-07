Trafic de fentanyl : une ancienne employée de pharmacie plaide coupable

Lise Blanchette, accusée en 2019 d’avoir falsifié 225 ordonnances de fentanyl alors qu’elle travaillait dans une pharmacie de Sudbury, a plaidé coupable plus tôt cette semaine.

Plus précisément, elle a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude d’une valeur de plus de 5000 $ et à un chef d’accusation de possession de fentanyl en vue d’en faire le trafic.

Elle aurait obtenu plus de 3400 timbres de fentanyl de différentes concentrations, entre 2016 et 2018, d’une valeur totale de revente estimée par la police à 1,5 million de dollars.

L’affaire était de retour en cour mercredi pour fixer une date pour l’audience de détermination de la peine.

Celle-ci se déroulera le 20 septembre au palais de justice de Sudbury.