Un joueur russe banni de Games Done Quick après avoir triché

La populaire organisation de sprints vidéo (speedrun) Games Done Quick a confirmé à plusieurs médias avoir banni le coureur russe Mekarazium. Lors de l’événement estival, qui s'est clos le 3 juillet, le joueur a admis avoir triché en montrant un montage vidéo où est exécuté dans un temps record le jeu Metal Gear Rising: Revengeance, plutôt que de jouer en direct.

Rappelons que l’événement Summer Games Done Quick (SGDQ) marquait le grand retour en présentiel du rendez-vous des sprinteurs et sprinteuses vidéo, mais que quelques personnes avaient préféré ne pas faire le déplacement, dont Mekarazium.

Le participant a admis avoir fait jouer une vidéo préenregistrée de séquences de jeux, tout en se filmant en train de simuler qu’il jouait en direct. Résultat : il a battu son propre temps, déjà un record mondial, de 25 secondes.

Des internautes ont remarqué des irrégularités dans l’exécution du joueur russe, notamment la quasi-absence de bruits de clavier pendant le jeu Blade Wolf. Des personnes ont aussi pointé un moment où Mekarazium, droitier, lève la main droite alors que le personnage qu’il contrôle regarde autour de lui, une manœuvre qui nécessite d’avoir la souris en main. Le coureur dit avoir utilisé sa main gauche à ce moment.

Des sanctions

Dans un communiqué, l’organisation de Summer Games Done Quick a déclaré avoir été informée que Mekarazium a fait jouer une vidéo segmentée pour sa course , et que le joueur a reconnu sa tricherie.

« [Mekarazium] a contacté notre personnel avec un document détaillant qu'il avait planifié cela depuis plus d'un mois, démontrant que cela était planifié et intentionnel. » — Une citation de Extrait du communiqué de GDQ

Ceci est absolument inacceptable et tente de saper l'intégrité de la communauté de sprints vidéo , a réagi l’organisation.

La course de Mekarazium, qui s’est tenue le 1er juillet, a été retirée de la chaîne YouTube de GDQ, de même que toutes les courses des dernières années faites par le joueur. Il n’est plus autorisé à participer aux événements futurs de Games Done Quick.

Le SGDQ se tenait du 26 juin au 3 juillet et a permis d’amasser plus de 3 millions de dollars américains (3,9 millions de dollars canadiens) pour l’organisme Médecins sans frontières.