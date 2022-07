Une femme lutte pour rapatrier les cendres de son frère victime de la rafle des années 60

Ce qui adviendra des cendres de Danny Ross, décédé un peu plus tôt dans l'année, a créé tout un émoi dans les familles Ross et Chief. Le défunt, originaire du Manitoba, avait été victime de la rafle des années 1960 et adopté par une famille aux États-Unis. Les deux familles, la biologique et l'adoptive, ont dû s'entendre afin de savoir ce qui adviendra de ses restes.