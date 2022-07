Un travailleur suspendu à des dizaines de mètres au-dessus de Toronto

Heureusement, l'homme n'a pas subi de blessures sérieuses, selon le contracteur.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Nous pouvons confirmer qu'un incident s'est produit sur notre site situé [près de l'intersection des rues] Front et Simcoe [mardi]impliquant un travailleur qui s'est pris dans un câble après avoir accroché une charge. Heureusement, il a rejoint la surface de travail en toute sécurité sur et n'a pas été gravement blessé. La sécurité de tous les travailleurs et de la communauté est notre priorité absolue. Nous travaillons avec toutes les autorités compétentes et l'incident fait actuellement l'objet d'une enquête , peut-on lire dans un courriel de Liisa Morley, porte-parole de PCL Constructors Canada Inc.

La vidéo est depuis devenue virale sur le média social Reddit, avec plus de 6000 upvotes au moment de publier cet article.