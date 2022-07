Furey brasse les cartes à T.-N.-L. : Haggie à l’Éducation, Osborne à la Santé

C’est un moment opportun pour le faire, pendant l’été. […] Ça va redynamiser ces deux ministères et ces deux ministres, et je suis certain qu’ils sont prêts à relever ce nouveau défi , a affirmé Andrew Furey après l’assermentation à la résidence de la lieutenante-gouverneure, mercredi, à Saint-Jean.

Andrew Furey indique que John Haggie et Tom Osborne n’ont pas demandé de changer de poste. Il ajoute que la décision n’est pas liée aux récentes critiques à l’égard du système de santé et à l’accès aux services.

Quand on est ministre de la Santé, on est occupé tous les jours de l’année. C’est un gros défi [...] et je pense que c’est le moment parfait d’essayer quelque chose de nouveau , explique John Haggie, nommé par Dwight Ball en 2015, qui a dirigé le ministère de la Santé pendant la pandémie de COVID-19 et la cyberattaque de l’automne 2021 qui a secoué le réseau hospitalier.

Chargement de l’image John Haggie a été ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrdaor pendant 82 mois. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

[J’occupe ce poste depuis] 82 mois. Il faut remonter jusqu’en 1967 pour trouver un ministre de la santé qui a travaillé plus longtemps que moi , affirme-t-il. L’ancien ministre libéral James McGrath a dirigé le ministère entre 1956 et 1967.

Tom Osborne a déjà été ministre de la Santé – pendant 10 mois en 2006 et 2007 – lorsqu’il était député progressiste-conservateur et membre du gouvernement de Danny Williams. M. Osborne est député provincial depuis 1996.

La Santé a toujours été un dossier difficile à gérer et ça s'est aggravé avec la COVID-19 , affirme-t-il. Nos deux ministères ont le plus d’impacts sur la vie quotidienne des résidents de la province.

Chargement de l’image Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey (à gauche), a remanié son cabinet mercredi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Du pain sur la planche

Le ministre John Haggie devra se pencher sur plusieurs dossiers chauds : la première rentrée scolaire depuis la levée des restrictions sanitaires, le financement et les infrastructures de l’Université Memorial et la mise en œuvre d’un programme de garde d’enfants à 10 $ par jour.

Pour sa part, le ministre Tom Osborne hérite d’un système de santé qui manque de personnel. Environ un quart des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas de médecin de famille, selon l’association médicale provinciale.