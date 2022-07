Bilan de santé peu reluisant pour des écoles de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Des données compilées par Radio-Canada montrent que la moitié des écoles au Québec sont en mauvais ou en très mauvais état. Certains des bâtiments scolaires les plus vétustes se trouvent en Mauricie et au Centre-du-Québec

Dans le palmarès provincial, on découvre que cinq écoles obtiennent la cote E au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, soit les écoles primaires des Forges (Trois-Rivières), de la Source (Saint-Maurice), Saint-Louis (Louiseville), Monseigneur-Comtois (Trois-Rivières) et Ami-Joie (Saint-Étienne-des-Grès).

Parmi les autres écoles qui obtiennent la cote E dans la région, on retrouve, entre autres, l'École secondaire du Rocher (secteur Grand-Mère) ainsi que 11 écoles primaires.

En entrevue à Toujours le matin, le directeur du Service des ressources matérielles et des technologies de l'information au CSS du Chemin-du-Roy, Stéphane Ayotte, a expliqué que les résultats découlent d'inspections qui sont maintenant beaucoup plus pointues et qui peuvent conduire à des cotes plus sévères.