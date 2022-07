La GRC arrête un autre suspect en lien avec la fusillade de La Ronge de juin dernier

Les policiers ont retrouvé le suspect caché sous une couverture dans une voiture près d’un commerce situé sur l'autoroute 2, à La Ronge.

Les autorités ont retrouvé dans le véhicule une arme illégalement modifiée et chargée.

Allan Sanderson comparaîtra devant la Cour provinciale de La Ronge le 7 juillet.

Dans un communiqué, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) indique que M. Sanderson est accusé d’entrave et de possession non autorisée d’une arme à feu dans un véhicule, en lien avec un incident lié aux armes à feu survenu le 19 juin 2022, lequel avait déclenché une alerte d’urgence à La Ronge, à Air Ronge, à Lac La Ronge et dans les régions avoisinantes.

Un mandat d’arrestation avait été lancé contre lui le 20 juin.

« Le Détachement de la GRC de La Ronge est reconnaissant de l’aide de la collectivité : les gens ont suivi les directives lors de l’incident du 19 juin et ont transmis des renseignements ayant permis de faire progresser l’enquête. » — Une citation de Brent Nicol, sergent du Détachement de la GRC de La Ronge

Quelques jours après l'incident, deux autres suspects en lien avec les événements avaient été arrêtés.

Terrance Daigneault comparaîtra devant la Cour provinciale de La Ronge le 7 juillet pour répondre à 11 chefs d'accusation, y compris deux chefs de tentative de meurtre.

Nikeyta Bradfield doit comparaître devant la Cour provinciale de La Ronge le 8 août afin de répondre à deux chefs de complicité de tentative de meurtre avec arme à feu après le fait.

Chargement de l’image Celina Charles, 22 ans, est toujours recherchée par la police. Photo : Gendarmerie royale du Canada

Le Détachement de la GRC de La Ronge continue ses recherches pour retrouver Celina Charles, 22 ans. Elle est accusée d’entrave en lien avec le même incident.