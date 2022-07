Percé : l’utilisation des sommes issues de la nouvelle redevance touristique se précise

De nombreux projets sont sur la table, notamment l'entretien de la promenade située au cœur du village, la revitalisation des haltes routières ainsi que des blocs sanitaires et la protection des berges du secteur Coin-du-Banc. La protection de la plage de Barachois fait également partie de cette liste.

La mairesse de Percé était en entrevue à l'émission Bon pied, bonne heure! mercredi matin et a précisé qu’il s’agit d’orientations . Cathy Poirier rappelle qu’on ignore pour l’instant le montant total qui sera prélevé chez les commerçants avec cette nouvelle redevance, en vigueur depuis le 1er mai.

« Évidemment, il faut percevoir la redevance avant de s’engager dans des dépenses. On a toujours mentionné que l’année suivant la perception, on aurait une idée plus précise des montants qu’on allait recueillir. »