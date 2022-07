Après 3 ans de consultations, le Plan de Vancouver enfin présenté au conseil municipal

Le Plan de Vancouver, mis de l’avant par l’administration du maire Kennedy Stewart, vise à établir une stratégie d’aménagement cohérente pour tout le territoire de la ville et à coordonner les stratégies de développement individuelles de chaque quartier.

Au cœur des préoccupations : le logement, l’environnement, le transport et les espaces publics.

La municipalité s'est faite avare de détails sur les moyens à prendre pour réaliser ses ambitions, du moins pour l'instant. Aucune modification de zonage ou de règlement n’est proposée pour le moment. On ne retrouve pas non plus les échéances et le plan financier dans le Plan de Vancouver.

La Ville prévoit inclure ces détails dans un autre plan d’aménagement, qui viendra plus tard. Il ne sera toutefois pas produit avant les prochaines élections municipales d’octobre 2022, ce qui signifie qu’une autre administration sous un autre maire pourrait devoir s’y pencher.

Le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, s’est défendu de remettre la responsabilité du plan de mise en œuvre à la prochaine administration.

C’est un processus qui devait nécessairement se faire en deux étapes , assure-t-il.

Il ajoute que le retard a été causé par la pandémie ainsi que par le départ de plusieurs employés de la ville, entre autres.

Je crois que ce sont des bases solides pour un plan très détaillé qui viendra plus tard , a dit la conseillère Adriane Carr, qui avait proposé la première motion en lien avec le Plan de Vancouver lors du premier conseil municipal après les élections de 2018.

« J’aurais voulu que ce soit réalisé en un seul mandat, cela a été impossible en raison de la COVID. Ce sont des cibles belles et précises pour nous orienter dans l’avenir. » — Une citation de Adriane Carr, conseillère municipale

La densification au cœur de la stratégie

Le document de 85 pages présenté par la ville de Vancouver accorde une grande importance à l'enjeu de la densification du territoire, l’un des enjeux phares de l’administration Stewart. La majorité du développement se ferait le long des réseaux de transport public.

On y détermine cinq types de quartiers différents : le centre -ville, les zones où il y a du transport rapide, les quartiers du centre et ceux plus éloignés puis les zones où on retrouve de nombreux édifices multiplex.

Chaque type de quartier aurait une politique distincte de développement et d’espaces publics.

La Ville affirme que c'est la première fois qu’elle entreprend un processus de planification à cette échelle, depuis près d’un siècle.

Le plan doit coordonner 50 plans de zonage locaux et plus de 100 autres politiques , explique Adriane Carr. Nous devons fusionner le tout, pour que les gens comprennent comment, où, et quand le développement va se faire .

Changement de dernière minute

Même si on travaille sur le plan depuis plus de 3 ans, le maire Kennedy Stewart a proposé un amendement de dernière minute pour protéger les locataires qui pourraient perdre leur logement en raison de la mise en place du Plan Vancouver.

Plus de 10 millions de dollars ont déjà été dépensés sur le plan, notamment en consultations virtuelles et en personne.