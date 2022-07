Six perquisitions menées à Saguenay

L’Escouade régionale mixte a réalisé pas moins de six saisies de stupéfiants mardi à Saguenay et dans les alentours. Selon les policiers, l’opération a permis d’ébranler une cellule de vente.

Les agents ont notamment mis la main sur 1 kg de cocaïne, près de 30 kg de cannabis et environ 500 g de haschich. Ils ont aussi saisi 150 cigarettes électroniques contenant du THC et 400 comprimés de médicaments sous ordonnance. Une arme de poing chargée et un montant de plus de 50 000 $ en argent étaient également sur place, de même que quatre véhicules.

L’enquête à ce sujet a commencé en juin grâce à des informations du public. L’opération a aussi permis d’amasser des éléments qui pourraient s’avérer essentiels pour la suite de cette enquête. Pour le moment, personne n'a été arrêté.