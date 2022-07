Collision du Apollo à Matane : des lacunes dans la gestion de la sécurité

Selon le BST , les manœuvres qu'a tenté de faire le capitaine pour accoster au quai se sont avérées infructueuses puisque le propulseur d'étrave du navire ne répondait pas aux commandes en raison du fil brisé.

Lorsque le navire a embouti le quai, 94 personnes étaient à bord.

Le rapport souligne que l'Apollo était un navire vieillissant et que la Société des traversiers du Québec (STQ) en a fait l'acquisition sans effectuer d'inspection au préalable.

Lorsque la STQ a reçu le navire de son ancien propriétaire, elle a découvert bon nombre de conditions non sécuritaires qui avaient une incidence sur sa navigabilité , indique le BST . Un certain nombre de réparations ont été faites, mais, poussée par les pressions pour rétablir le service de traversier , la STQ a choisi d'utiliser le navire même si ces réparations n'étaient pas achevées.

« Aucune évaluation des risques n’a été entreprise; par conséquent, l’Apollo a été mis en service sans effectuer un repérage adéquat des dangers ni une évaluation des risques connexes. » — Une citation de Extrait du rapport d'enquête du Bureau de la sécurité des transports

Le navire avait toutefois été inspecté par Bureau Veritas, un organisme reconnu par Transports Canada. Le Ministère avait la responsabilité de surveiller la conformité du navire et de superviser le travail de Bureau Veritas. La surveillance n’a pas été suffisante pour déceler les problèmes de sécurité du navire , indique néanmoins le BST .

L'Apollo a effectué les traversées entre Matane et la Côte-Nord pendant environ un mois, soit du 14 février au 16 mars 2019, en l'absence du F.-A. Gauthier. Son acquisition et sa réparation ont coûté 3,8 millions de dollars aux contribuables québécois. Le navire a percuté des quais à deux reprises, soit une fois à Godbout et une fois à Matane.

