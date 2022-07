Un nouvel emplacement de Peg City Car Co-op dans un quartier résidentiel crée la discorde

C'est que les habitants de la rue disent craindre pour leur sécurité étant donné la proximité du nouvel emplacement par rapport à leur maison.

C'est notamment le cas de Judy Slivinski qui s'inquiète pour la sécurité des femmes en raison de la présence de personnes venant de l’extérieur du quartier pour utiliser la voiture de Peg City Car Co-op.

Elle raconte dans un courriel transmis à Radio-Canada que ses craintes ont été confirmées lorsqu'elle est rentrée chez elle la nuit tombée et que trois jeunes hommes sortaient de la voiture Peg City [...] et attendaient à 22 h 30 qu’un chauffeur vienne les chercher.

Elle écrit également qu’elle et ses voisins sont inquiets de la perte d’espaces de stationnement dont ils ont besoin pour leurs véhicules et pour accueillir de la famille et des invités .

L’une des instigatrices de la pétition, Eleanor Bond, déplore le manque de transparence de la Ville de Winnipeg dans toute cette affaire.

Selon elle, il n’y aurait eu aucune consultation. Seules des lettres auraient été envoyées à certains résidents de l’avenue pour les informer du nouvel emplacement.

« Nous avons amassé plus de 20 signatures et nous croyons que d’autres personnes du voisinage voudront aussi signer. » — Une citation de Eleanor Bond, résidente de l'avenue Dorchester

Mme Bond souhaiterait que l'emplacement actuel soit déplacé dans un stationnement plutôt que directement sur la rue.

La Ville se défend

Dans un échange de courriels entre Mme Slivinski, l’Office du stationnement de Winnipeg (WPA) et Peg City Car Coop, le directeur des opérations de WPA , Ron Maxwell, soutient que la place de stationnement a été approuvée selon les règles établies par le Programme de permis de stationnement pour autos partagées.

M. Maxwell indique que les emplacements proposés par Peg City Car Co-op sont examinés et approuvés selon la demande actuelle et future pour les services d’autopartage, la réglementation des rues et les places de stationnement disponibles.

Il ajoute qu’il a également discuté de l'espace réservé à l'autopartage sur l'avenue Dorchester avec le conseiller Orlikow qui a confirmé qu'il ne s'opposait pas à son emplacement.

Or, de son côté, le conseiller municipal de River Heights et Fort Garry, John Orlikow, dément cette affirmation.

Dans un courriel envoyé à M. Maxwell et aux résidents, il dénonce la mauvaise gestion de la situation [et dit] clairement qu’il est en désaccord avec l’emplacement .

Le conseiller municipal précise avoir simplement demandé à M. Maxwell d’informer les résidents de l’évaluation de cet emplacement de stationnement.

L'entreprise assure que son service est sécuritaire

Le directeur général de Peg City Car Co-op, Philip Mikulec, soutient que plus de 50 % des membres de la coopérative sont des femmes. (archives)

Pour sa part, le directeur général de la coopérative, Philip Mikulec, assure qu’en 11 ans de services, ils n’ont pas eu un seul incident conflictuel entre un membre de l’autopartage et un membre du public. , écrit-il dans un courriel destiné à Mme Slivinksi.

« Si un membre enfreint nos conditions de service, son compte est suspendu. » — Une citation de Philip Mikulec, directeur général de Peg City Car Co-op

La majorité des membres de la coopérative résident à moins de 750 mètres de l’emplacement du véhicule, selon le M. Mikulec.

De plus, le fait de choisir un emplacement sur rue assurerait une plus grande sécurité des utilisateurs, dit-il.

Plus de 50 % de nos utilisateurs sont des femmes. Les autres sont des personnes âgées ou des familles avec de jeunes enfants , explique-t-il. Le stationnement sur rue permet aux membres d'accéder aux véhicules en toute sécurité dans des zones bien fréquentées, éclairées par la Ville et où l'on peut voir dans la rue.

Peg City Car Co-op est une coopérative lancée en 2011 permettant à ses membres de se partager une flotte de 90 voitures. Les véhicules sont principalement situés dans le centre de la capitale manitobaine.