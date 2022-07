La communauté d’affaires sondée à l’approche des élections provinciales

La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord entame des consultations auprès des gens d’affaires afin de mieux connaître leurs préoccupations en vue des élections provinciales de l’automne.

L’exercice se fait en partenariat avec le Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Alliage 02 et la Société de développement commercial Zone Talbot.

Les membres seront d’abord interrogés par l’entremise d’un sondage en juillet. Puis, en août, des entrevues individuelles avec des chefs d’entreprises auront lieu pour approfondir certains enjeux.

Les idées et sujets qui seront abordés permettront à l’organisation de mieux se préparer pour la campagne électorale à venir et d’étoffer son argumentaire. Comme elle le fait habituellement, la Chambre souhaite sensibiliser les candidats aux défis et difficultés rencontrées par les entrepreneurs.

« C’est une fenêtre exceptionnelle pour aller demander des choses au nom des entreprises. Souvent, on entend les syndicats, les regroupements d’employés, mais très peu les entreprises notamment du Saguenay-Lac-Saint-Jean. » — Une citation de Sandra Rossignol, porte-parole, Regroupement des Chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La porte-parole du Regroupement, Sandra Rossignol, sait déjà que certains sujets incontournables seront abordés. Elle cite en exemple la pénurie de main-d’œuvre, le seuil d’immigration qui doit être augmenté, les démarches d’accueil des travailleurs étrangers qui doivent être allégées et les cas de plus en plus fréquents d’épuisement professionnel chez les entrepreneurs.