Le détour de la route Waverley risque de causer des maux de tête cet été

Les résidents de Waverley, en Nouvelle-Écosse, vont devoir conduire plus cet été, car des travaux sur une section de la route Waverley obligent les habitants à faire un long détour s'ils doivent se rendre dans la communauté voisine de Fall River.

Les travaux routiers devraient durer jusqu'à la mi-août.

C'est une artère majeure pour moi , dit Michael Drummond, un résident de Waverley. Ils s'attendent à ce que j'aille dans une direction à chaque fois ? Je ne peux même plus aller chez Sobeys maintenant.

Il est l'un des nombreux résidents furieux du long détour obligeant les automobilistes à se diriger vers le sud avant d'emprunter la route 107 pour se diriger vers le nord jusqu'à Fall River.

Ils s'attendent à ce que je fasse tout le tour, c’est trente kilomètres , remarque Michael Drummond. Qui paie mon essence pour ça, la ville ?

Consolidation de la route

La Municipalité régionale d'Halifax remplace les garde-fous et un mur de soutènement qui se détériore. Les travaux servent aussi à installer une protection contre l'érosion des remblais routiers à divers endroits le long de la route Waverley.

La route sinueuse et étroite longe les rives du lac Thomas, du lac William et du lac Charles alors qu'elle serpente de Fall River à Dartmouth.

Cela va beaucoup m'affecter parce que normalement, chaque jour, je me rends à l'épicerie pour acheter quelque chose , dit Trevor Young, qui vit au sud du barrage routier. Maintenant, nous devons aller jusqu'à Dartmouth, donc ce sera beaucoup plus d'essence et beaucoup plus de temps.

Les résidents de Waverley se rendent à Fall River pour à peu près tout, y compris les programmes pour enfant.

Le club aquatique Cheema de Waverley compte des dizaines d'enfants inscrits à des programmes d'été. Beaucoup d'entre eux vivent de l'autre côté du détour.

Normalement c'est environ sept minutes de voiture pour moi, mais maintenant c'est environ 35 minutes aller-retour , explique Dave Carroll, qui a deux garçons qui fréquentent le club de pagaie. Nous devons retourner à Dartmouth jusqu'à Montague Road, puis emprunter l'autoroute 107 jusqu'à l'autoroute 118 jusqu'à Fall River juste pour nous rendre au club.

De nombreux résidents de Waverley racontent avoir été pris au dépourvu par la fermeture de la route. La municipalité régionale d'Halifax a envoyé un message d'intérêt public la semaine dernière.

Les résidents ont également reçu des lettres les informant des travaux à venir.

Je crois comprendre que même le personnel de HRM pensait que la route allait pouvoir rester ouverte , dit Cathy Deagle Gammon, la conseillère de la région.

Mais lorsque Dexter Construction a obtenu le contrat et a déclaré qu'en raison de la taille de l'équipement et de la construction du mur de soutènement, la route était tout simplement trop étroite pour qu'une voie reste ouverte.