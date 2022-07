Manque de terrains à l’école de la Nouvelle-Ère : « Nous sommes très restreints »

Alors que les élèves d’autres écoles ont accès à des terrains de basketball, de soccer ou d’athlétisme à leur établissement, ceux de l'école de la Nouvelle-Ère n’en ont pas, ont-ils déploré tour à tour.

L’école secondaire a été inaugurée en novembre 2021, dans le secteur d’Aylmer, pour répondre à la demande grandissante. Depuis, les élèves y sont à l’étroit pendant leurs cours d’éducation physique, à un point tel que des enseignants se sont déjà résolus à utiliser la cafétéria, a rapporté l’un d’entre eux.

C'est inacceptable pour une école qui offre aux élèves un volet sport , a soulevé Normand Robert, qui est aussi père d’une élève.

Les trois représentants ont proposé à la Ville d’aménager des infrastructures sur ses terrains adjacents à l’école ou de céder ces terrains pour que l'école les aménage elle-même.

Une autre option soulevée serait de convenir d’une entente pour que les élèves puissent utiliser la piscine du Centre aquatique Paul-Pelletier.

La mairesse France Bélisle, ainsi que plusieurs conseillers municipaux, ont signalé leur volonté de travailler avec l’école pour trouver une solution.

Je profite de ma tribune pour réitérer que le ministère de l’Éducation pourrait peut-être faire des écoles plus adaptées , a commenté la conseillère de Deschênes, Caroline Murray.

La conseillère municipale du district de Deschênes, Caroline Murray (archives). Photo : Radio-Canada

Quand j’ai visité l’école, à l’inauguration, j’ai été très surprise de sa taille, alors qu’on voit que les besoins sont immenses à Aylmer , a-t-elle soulevé, en répétant vouloir remédier au problème.

D'autres écoles dans une situation similaire

L’école secondaire de la Nouvelle-Ère n’est pas la seule à être aux prises avec un manque d’espace.

Ce n’est pas la première fois qu'on se retrouve avec cette problématique-là , note Mme Murray. De plus en plus, on voit les conséquences parce qu’il y a de moins en moins de terrains disponibles.

« Le manque de surfaces pour faire des terrains de sport est vraiment plus criant qu'avant. » — Une citation de Caroline Murray, conseillère municipale du district de Deschênes

Les élus ont pu récemment soumettre à la Ville des demandes budgétaires. La conseillère Murray a pour sa part présenté une requête pour un terrain multisport qui inclurait un dôme. Elle souhaite qu’il soit mis sur pied à proximité d’une école pour que les élèves puissent l’utiliser le jour, et les citoyens de Gatineau, le soir et la fin de semaine.

Idéalement, elle aimerait développer un partenariat avec le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais. C’est ce qui est le plus gagnant pour la commission scolaire et pour la Ville, si tout le monde peut en bénéficier et on peut se séparer les coûts , estime-t-elle.

Une problématique demeure toutefois, selon la conseillère. Le gouvernement du Québec ne veut plus payer pour les terrains , explique-t-elle. Il faut que [...] ça change parce qu'on n'a pas les moyens, à la Ville, d’acheter ces terrains-là.

La conseillère se tourne donc vers le gouvernement provincial pour trouver une solution au problème. Québec doit nous donner plus de pouvoir et nous aider à développer des écoles , insiste-t-elle.

Avec les informations de Patricia Sauzède et de Catherine Morasse