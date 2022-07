La police de Gatineau pourrait avoir un premier quartier général

La Ville de Gatineau pourrait doter son service de police de son premier quartier général. Même si le dossier doit encore faire l'objet d'analyses, la mairesse France Bélisle a indiqué mardi que le besoin de nouveaux locaux pour les policiers gatinois est de plus en plus pressant.

Le poste de police de Hull, situé sur le boulevard de la Carrière, sera ainsi contraint de déménager en raison de la construction du futur hôpital.

Celui du secteur d'Aylmer devrait être agrandi au coût de 16 millions de dollars. Quant au poste de Gatineau, situé sur le boulevard Gréber, il est jugé trop étroit.

Chargement de l’image Le poste de police du boulevard Gréber est jugé trop étroit pour servir de quartier général (archives). Photo : Radio-Canada

Mardi soir, le conseil municipal a mandaté son administration de clarifier les besoins et les critères qui justifient la nécessité d’un tel édifice, ainsi qu’une analyse des terrains potentiels pour l’accueillir.

Des roulottes temporaires

Les élus ont aussi approuvé une dépense de 965 000 $ pour financer l'installation de quatre roulottes au poste de police du boulevard Gréber. Cette solution permettra de combler les besoins jusqu’à ce qu'une décision finale soit prise.

« L’idée d’un quartier général de la police, c'est dans les cartons depuis des années. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Maintenant, ne me demandez pas pourquoi toutes ces décisions arrivent au même moment , a-t-elle ajouté. Mais là, on arrive à un moment charnière où on doit s’en occuper, parce qu’on a un hôpital qui va arriver et qu’on a besoin d’avoir une solution.

Mme Bélisle admet que ces projets forceront le conseil municipal à faire des choix au moment de l'étude du budget.