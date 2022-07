Vêtements en feu dans le métro : la victime est morte, selon des sources

Une femme dont les vêtements ont été mis en feu dans le métro de Toronto est morte de ses blessures, ont confirmé à CBC News la police de Toronto et des sources en contact avec sa famille.

Un homme est accusé d’avoir versé une substance liquide sur la femme et de l’avoir allumée.

L'attaque s'est produite vers 12 h 25, le vendredi 17 juin, à la station Kipling, dans le secteur de l'avenue Kipling et de la rue Dundas Ouest, selon les policiers.

Ceux-ci affirment que le suspect a rapidement été arrêté. Ils ajoutent qu'elle soupçonne que l'attaque était motivée par la haine et qu'elle était aléatoire.

Ce jour-là, les ambulanciers de Toronto ont transporté la femme à l’hôpital Sunnybrook. À l'époque, les policiers avaient affirmé qu'elle avait subi des brûlures au deuxième et au troisième degré.

Tenzin Norbu, 33 ans, a été accusé de tentative de meurtre, d'agression armée, de nuisance publique mettant en danger la vie et la sécurité du public, et de méfait de plus de 5000 $.

Les policiers ont déclaré mardi soir à CBC News que l'affaire avait été confiée à son unité des homicides à la suite du décès de la victime.