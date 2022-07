Calgary et Edmonton obtiennent 9 ambulances supplémentaires

Cinq ambulances ont pris la route d’Edmonton et quatre, celle de Calgary, précise l’agence dans un communiqué.

La pandémie de COVID-19 et un nombre élevé de patients gravement malades ont fait exploser les temps d’attente pour une ambulance dans la province. L’absence accrue d’employés pour cause de maladie est aussi une des raisons qui expliquent les pressions actuelles sur le système de santé, selon l’agence sanitaire.

Nous sommes confrontés à de hauts taux d’absentéisme de plus longue durée pour donner le temps aux gens de se reposer et de bien se rétablir , explique Darren Sandbeck, ambulancier en chef et directeur provincial chez Services de santé Alberta.

Il dit que le nombre d’appels pour une ambulance a augmenté de 30 % au cours des 15 derniers mois.

En tout, 32 des 40 nouveaux postes d’ambulancier de soins primaires annoncés au début de l’année ont été comblés, indique Service de santé Alberta dans son communiqué. Edmonton recevra également quatre véhicules de transport supplémentaires qui ne sont pas considérés comme des ambulances.

Le tout coûtera 16 millions de dollars à même le budget déjà prévu pour la santé par le gouvernement provincial.