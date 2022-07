Camper parmi les alpagas

Ceux qui adorent les animaux et le plein-air peuvent maintenant profiter de nouvelles installations à la ferme Alpaga Bersi de Chicoutimi. Depuis quelques jours, cinq terrains de camping pour tente et véhicule récréatif et un écogite sont accessibles.

L’idée est d'abord venue des visiteurs de la ferme.

Des gens venaient visiter le site et ils disaient vouloir prolonger leur séjour avec les alpagas et de voir comment les alpagas se comportent le soir , mentionne la copropriétaire de la ferme, Monique Simard.

Les propriétaires souhaitaient aussi diversifier l'offre agrotouristique de la ferme.

Sur le site, un petit chalet peut accueillir deux adultes et deux enfants.

Ma fille voulait prendre la relève et, comme elle me l'expliquait, juste les alpagas et les camerises, ça va être plus difficile. C'est là qu'elle a dit qu'on pourrait peut-être avoir des écogites , raconte l’autre copropriétaire, Réjean Bergeron.

Comme la ferme est située en zone agricole, les propriétaires ont dû entreprendre de longues démarches pour développer cette nouvelle offre.

Ce qu'on voulait, ce n’était pas un dézonage agricole complet, c'était d'avoir une utilisation complémentaire, c'est-à-dire le côté agrotouristique , explique Réjean Bergeron.

L'intérieur du chalet a été aménagé pour être confortable.

L'an prochain, quatre écogites supplémentaires devraient être construits sur les terrains de la ferme.

Actuellement, on a un chalet qu'on appelle un hébergement nature qui est idéal pour une famille de quatre et plus tard, nos projets, c'est d'en faire d'autres qui seront idéaux pour un couple , conclut Monique Simard.

D'après le reportage de Béatrice Rooney