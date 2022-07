La SGI a redistribué 89 M$ aux automobilistes de la Saskatchewan l’an dernier

Le ministre responsable de la SGI, Don Morgan se félicite de cette redistribution. Les clients de SGI ont reçu 100 $ pour chaque véhicule ou véhicule motorisé enregistré avant le 9 mars 2022, indique-t-il. Cette mesure fait partie des efforts du gouvernement pour aider les gens à faire face à l'augmentation du coût de la vie.

« L'un des faits marquants a été de remettre 89,3 millions de dollars dans les mains des Saskatchewanais. » — Une citation de Don Morgan, ministre responsable de la SGI

La société d'État a offert des programmes de reconnaissance des conducteurs prudents au cours de l'année écoulée. Elle a également poursuivi sa collaboration avec les équipes policières, notamment en ce qui concerne la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies.

Le gouvernement de la Saskatchewan a aussi introduit des sanctions plus sévères pour les cas d'immobilisation, de course et de vitesse excessive sur les routes.

Pour l'année 2021, la Société d'assurances de la Saskatchewan a recensé 86 accidents mortels. La tendance est plutôt stable pour les trois dernières années, avec 86 accidents rapportés en 2020 et 71 en 2019.

Le rapport indique que le Fonds provincial de sécurité routière a accordé des subventions d'une valeur totale de 2,6 millions de dollars à 210 communautés à travers la province.

La SGI note toutefois que le nombre de déclarations de blessures liées à un accident de la route a augmenté. Environ 4600 déclarations ont été produites en 2021.

Le NPD de la Saskatchewan réclame plus de mesures concrètes

Selon la critique de l’opposition, Elena Young, cette redistribution ne permet pas d’aider les familles à faire face à l’inflation.

La députée du Nouveau Parti démocratique estime que le rapport ne contient aucune solution concrète pour les familles de la Saskatchewan face au coût élevé de la vie.

Le rapport annuel de la SGI , aujourd'hui, nous montre une société d'État incroyablement rentable. Mais nous ne voyons aucune solution réelle pour aider les familles de la Saskatchewan à faire face au coût écrasant de la vie et à la crise économique que nous connaissons tous , déplore Mme Young.

Des profits pour SGI Canada

Par ailleurs, SGI Canada annonce avoir un bon bilan pour l’année 2021-2022. La société a réalisé un bénéfice de près de 82 millions de dollars, selon le rapport annuel.

La société d’État a aussi enregistré une croissance des primes directe de plus de 7 %.

SGI Canada exerce ses activités dans cinq provinces au pays, soit en Saskatchewan, en Alberta, en Ontario, en Colombie-Britannique et au Manitoba.

Avec les informations de Kassandra Lebel