Tuerie de Highland Park : le suspect inculpé de sept meurtres

S'il est reconnu coupable, Robert Crimo, 21 ans, pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, a affirmé Eric Rinehart, procureur du comté de Lake.

Ce ne sont que les premiers des nombreux chefs d'inculpation qui seront retenus contre M. Crimo , a-t-il précisé.

L'attaque a été commise avec une arme automatique similaire à un AR-15 qui avait été achetée légalement, a indiqué mardi le chef adjoint du bureau du shérif du comté de Lake, Chris Covelli, Plus de 70 balles ont été tirées par le tueur qui avait préparé son attaque pendant des semaines , selon les autorités.

Les autorités ont donné les noms de six des sept victimes. Il s'agit de Kevin McCarthy, 37 ans et Irina McCarthy, 35 ans, qui assistaient à la parade avec leur fils de deux ans, aujourd'hui orphelin. Les quatre autres victimes sont Katherine Goldstein, 64 ans, Jacquelyn Sundheim, 63 ans; Stephen Straus, 88 ans et Nicolas Toledo-Zaragoza, 78 ans, un citoyen mexicain venu visiter des proches.

La septième victime n'a pas encore été identifiée. La fusillade a aussi fait environ 35 blessés.

Chargement de l’image Le long du trajet du défilé de Highland Park, des fleurs ont été déposées en souvenir des victimes. Photo : Reuters / Cheney Orr

Le Dr David Baum, un médecin qui a participé aux opérations de secours sur les lieux, a témoigné sur CNN de l'horreur de l'attaque, évoquant des victimes explosées ou éviscérées par les balles.

Originaire de Highwood, une petite ville voisine, le tireur a été identifié grâce aux vidéos de surveillance et au traçage de l'arme qu'il avait achetée légalement, a indiqué M. Covelli.

Selon le policier, le jeune homme avait fait une tentative de suicide en avril 2019 et avait été suivi par un médecin.

En septembre de la même année, des agents étaient intervenus au domicile familial après un signalement prévenant qu'il allait tuer tout le monde . La police avait alors saisi 16 couteaux, une dague et une épée. Il n'avait pas été arrêté, car personne n'avait porté plainte, a souligné le shérif du comté.