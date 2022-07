Gestion des eaux usées : des projets de développement en suspens à Gatineau

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques force maintenant les villes à séparer leurs égouts sanitaires et pluviaux avant d'autoriser tout développement immobilier. Auparavant, ces travaux étaient prévus après la construction des nouveaux bâtiments, a expliqué le Service des infrastructures de la Ville de Gatineau, lors d'une séance du comité plénier, mardi matin.

Cette mesure vise à limiter le nombre de déversements d'eaux usées dans les cours d’eau.

Vingt-trois surverses, soit des structures de déviation dans le réseau d’égout, devront faire l’objet de travaux correctifs. Elles sont situées dans sept secteurs où des projets sont déjà prévus.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cette illustration d'un ouvrage de surverse est tirée de la présentation faite aux élus municipaux mardi matin, en comité plénier. Photo : Ville de Montréal (Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020)

La mairesse France Bélisle estime que ces rénovations pourraient davantage retarder les petits projets que les gros, puisque les projets de grandes constructions comprennent déjà souvent une refonte de la canalisation.

Je vais vous donner un exemple concret : quelqu’un qui arrive et qui voudrait construire un six logis, habituellement, il ne refait pas une canalisation souterraine pour un six logis. Il se branche à celui de la Ville, parce que ce n’est pas du haut volume , a-t-elle illustré en mêlée de presse.

La Ville compte faire ces travaux entre 2023 et 2027. L’administration devra établir un ordre de priorités.

C’est pour ça que je trouve que la carte, par exemple, ou la divulgation des informations, elle [va devenir] importante. Si tu es un plus petit joueur, c’est le fun, je pense, de savoir qu’il y a un enjeu de surverse dans ce quartier-là qui va se régler d’ici deux ans. [...] C’est donc tout un calendrier sur lequel la Ville doit travailler en ce moment , a détaillé la mairesse.

Avec les informations de Nathalie Tremblay