Le Parti conservateur du Québec présente ses candidats dans Sherbrooke 

Le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime était de passage au restaurant le SHAKER de Sherbrooke mardi pour dévoiler trois nouvelles candidatures. Marylaine Bélair, Dany Bernier et Zoée Saint-Amand se présenteront respectivement dans Richmond, Saint-François et Sherbrooke.

Marylaine Bélair, candidate dans Richmond, est déménagée à Sherbrooke il y a quatre ans. La candidate est contrôleuse financière pour l’entreprise de robotique UNiRO. Elle indique avoir voulu s’impliquer en politique à cause de la dérive des dernières années en démocratie, qui m’a fait voir que si le peuple ne s’implique pas en politique on peut bien chialer, mais les choses ne changeront pas.

Les valeurs familiales, la primauté parentale, et la responsabilité civile. Ce sont les choses qui me rejoignent énormément de ce parti-là , indique-t-elle.

Dany Bernier est quant à lui candidat dans le Saint-François. L’homme de 36 ans habite en Estrie depuis deux ans et est intervenant en loisirs à la Ville de Sherbrooke. Une des propositions du programme qui m’interpelle, entre autres, est de faire passer le premier palier d’imposition, pour les impôts, de 15 000 à 20 000 $ par travailleur , soutient-il.

En ce moment, je suis dans le parti que je suis convaincu qui va faire le plus de bien à la communauté , ajoute-t-il.

Zoée Saint-Amand se présente dans Sherbrooke. La femme de 35 ans vit à Sherbrooke depuis six ans et est étudiante à la maîtrise en orientation. Elle travaille également pour la fonction publique. La politique, c’est toujours un sujet qui m’a beaucoup intéressée [...] Je crois que c’est important pour les citoyens d’être informés sur ce qui se passe, et aussi de se poser des questions sur les décisions qui sont prises. C’est quelque chose que je fais dans mon quotidien, j’aime lire les nouvelles et me tenir informée , explique-t-elle.

Le contexte pandémique a contribué à sa décision de s’impliquer en politique. J’ai entendu les paroles de M. Duhaime, qui parlait beaucoup de libertés individuelles et du droit de choisir, et ce sont des motifs qui m’ont beaucoup interpellée, que je crois qui sont importants à protéger et à mettre de l’avant , constate-t-elle.

Libres chez nous

Mardi matin, le Parti conservateur du Québec a également dévoilé son slogan de campagne, Libres chez-nous .

« C’est un slogan qui rappelle l’époque de Jean Lesage, un clin d’œil au slogan qui a peut-être le plus marqué l’imaginaire politique au Québec. À l’époque, on voulait que le Québec soit plus libre à l’intérieur du Canada. Nous, on pense qu’en 2022, les Québécois veulent être plus libres à l’intérieur du Québec. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Les gens qui me connaissent savent que je voulais de la liberté avant que la COVID arrive, je voulais de la liberté pendant la crise sanitaire, et j’en veux après la COVID, donc j’ai toujours été quelqu’un qui aspirait à donner davantage de libertés individuelles aux gens , martèle-t-il.

Le chef du parti indique avoir l’intention d’accélérer la cadence et d’annoncer de nombreux candidats au cours des prochaines semaines. On a à peu près une cinquantaine de candidats déjà d’annoncés. On en a encore une quarantaine que nous sommes en train d’annoncer périodiquement. Il y a encore une vingtaine de circonscriptions, je vous dirais, où on n’a pas eu de candidat idéal [...] Il y a encore du recrutement un peu à faire, mais il nous reste trois mois , avance M. Duhaime.

Avec les informations d'Alexis Tremblay