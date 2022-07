North Bay fait appel à des étudiants pour revoir sa gestion des déchets

La Ville de North Bay fait appel à des étudiants de l’École d’études environnementales du Collège Canadore pour mettre à jour sa stratégie de réacheminement des déchets. Ils ont trié des matériaux au dépotoir Merrick pendant cinq jours et devront formuler un rapport en se basant sur les résultats.

Malheureusement, les premiers jours de tri ont démontré qu’une grande quantité de matériaux recyclables comme des bouteilles, du papier, du carton et des cannettes d'aluminium sont jetés. Il y avait aussi des feuilles et des déchets de jardin de même que des déchets ménagers dangereux dans les sacs , explique l’agente de contrôle environnemental Victoria Thomas.

Les matériaux sont séparés en deux catégories : les déchets qui ne font pas partie du programme et qui vont au dépotoir et ceux qui font partie du programme de réacheminement municipal qui ne vont pas au dépotoir, comme les feuilles, les appareils électroniques et les matériaux recyclables.

Le nombre de sacs triés, soit 80, correspond à l’équivalent d’un quartier moyen de North Bay. Quatre d’entre eux ont été pris aléatoirement de chaque camion qui s’est rendu au dépotoir du 20 au 24 juin.

Les résultats finaux de l’étude nous permettront de mieux comprendre le taux de réacheminement municipal. Ça permettra aussi de déterminer où nous devrons nous concentrer , ajoute Mme Thomas.

Selon les dernières études de la Ville de North Bay, jusqu’à 40 % des déchets ménagers envoyés au dépotoir sont recyclables.