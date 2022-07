Fête du Canada à Ottawa : 12 arrestations et 50 chefs d’accusation criminelle déposés

Du 29 juin au 3 juillet, le SPO avait considérablement augmenté ses effectifs afin d’éviter tout débordement. Mais cela n'a pas empêché l'arrestation de 12 personnes.

Le 29 juin, un homme causant du désordre sur la colline Parlementaire a notamment été arrêté et reconduit à Toronto, où il faisait l’objet d’un mandat en suspens.

Le vendredi, quatre personnes ont été inculpées : une, lors d’une opération policière sur la 417 et le chemin Anderson, et trois autres pour un incident d’étouffement au Monument commémoratif de guerre du Canada. La première personne inculpée fait face à des accusations de non-respect d’une ordonnance de mise en liberté et diverses infractions provinciales en vertu du Code de la route. Les trois autres individus sont accusés de voies de fait contre un agent de la paix, résister à une arrestation, causer du désordre, et agression par étouffement.

Chargement de l’image Le 30 juin, un incident d’étouffement a eu lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada et trois personnes ont été inculpées (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le jour de la fête du Canada, un homme a aussi été inculpé, près de l’angle des rues Booth et Fleet, pour port d’armes dans un dessein dangereux pour la paix publique et manquement aux conditions de la probation. Une agression près de l’angle des rues George et Cumberland a aussi mené à l’arrestation de deux personnes accusées d’agression armée, de port d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, de port d’une arme dissimulée, et de manquement aux conditions de la probation.

Le lendemain, deux personnes ont été arrêtées au marché By pour plusieurs infractions liées aux armes à feu et à la drogue et un homme a été inculpé de plusieurs infractions liées aux armes à feu et à la drogue dans la Côte-de-Sable.

Enfin, le 3 juillet, une femme a été arrêtée pour ivresse sur la voie publique près de la croisée de la rue Nicholas et de l’avenue Daly, après avoir agressé un agent en lui crachant au visage. Les accusations portées contre elle comprennent le fait de causer du désordre et voies de fait contre un agent de la paix.

Dans son bilan des opérations menées au centre-ville, la police précise également que quatre chefs d’accusation ont également été portés au centre-ville en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Le SPO ajoute aussi que d’autres enquêtes sont en cours sur deux cas de peinture sur des biens publics au parc Strathcona ainsi que sur la rue Wellington.

Le SPO note qu’aucun incident majeur n’a été signalé ailleurs dans la ville.