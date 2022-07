Une étudiante de Québec perd la vie en Colombie-Britannique

Un texte de Louis-Simon Lapointe

L’événement est survenu le 30 juin sur la route 3A près de Castlegar, une municipalité de 9000 habitants située à quatre heures de route de la ville de Kelowna.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC) locale, un fourgon de la compagnie Purolator qui circulait en sens inverse de la circulation a heurté un autobus de BC Transit, laissant l’étudiante québécoise qui était assise près de la fenêtre dans un état critique.

Les camarades de classe de Jasmine Beausoleil ont tenté de lui administrer les premiers soins. Elle fut transportée à l’hôpital régional de Trail, puis à l’hôpital général de Kelowna, où elle fut maintenue sur respirateur artificiel jusqu’à son décès.

Seize étudiants québécois du programme du Collège Selkirk et deux employés du programme Explore se trouvaient à bord de l’autobus.

Les Services d’aide aux victimes de la GRC et des conseillers du Collège Selkirk ont été dépêchés sur les lieux, apprend-on dans le communiqué officiel du corps policier local.

La GRC sollicite l’aide du public afin de trouver des témoins et comprendre les circonstances du drame.

Pétillante, athlétique, brillante

Les proches de la victime sont dévastés et lui rendent hommage sur les réseaux sociaux.

Mon bébé sœur, notre bébé sœur, que nous voyons grandir et mûrir depuis tant d’années, d’une petite fille pétillante, à une adolescente athlétique, à une femme merveilleuse et tellement brillante. Si le mot fierté devait avoir un visage, dans notre dictionnaire ce serait le tien , a écrit son frère David Beausoleil sur sa page Facebook.

Merci à tout le personnel médical de l’hôpital de Kelowna qui a pris si soin de toi et de nous, de la manière la plus gentille et humaine inimaginable. Merci à ton amie pour son aide et son sang-froid à travers ce terrible moment , a-t-il ajouté.

Le premier ministre François Legault a réagi sur Twitter, offrant ses condoléances à la famille et aux proches de la famille.