Le Toronto FC dit au revoir à Alejandro Pozuelo, attirerait un attaquant italien

La transaction n'a pas encore été officialisée, mais elle a été rapportée par de nombreux médias dont La Presse Canadienne.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Toronto ne recevrait que 150 000 $ en montant d'allocation en retour du joueur par excellence de la MLS en 2020. L'échange viserait cependant à dégager un poste de joueur désigné pour l'attaquant italien Federico Bernardeschi, anciennement de la Juventus, que Toronto serait sur le point de mettre sous contrat.

Pozuelo n'avait plus qu'une saison à écouler à son contrat et ne performait plus forcément à la hauteur des attentes. Il a été limité à un total de cinq buts et neuf aides lors des deux dernières saisons après avoir été dominant à son arrivée en MLS en 2019.

À Toronto, Bernadeschi rejoindrait quant à lui ses compatriotes Lorenzo Insigne et Domenico Criscito, qui ont tous deux rejoint le TFC dans les dernières semaines.

L'ailier droit de 28 ans compte 39 matchs avec l'équipe nationale de l'Italie avec laquelle il a notamment gagné l'Euro en 2020. Il était joueur autonome depuis le 1er juillet.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le Toronto FC n'aurait d'ailleurs pas terminé ses emplettes sur le marché des transferts. L'équipe serait aussi sur le point de se départir du défenseur mexicain Carlos Salcedo, un autre joueur désigné. Ce dernier rejoindrait son ancienne équipe, Tigres, au Mexique après une première saison ardue à Toronto.

En marge de la conférence de presse d'introduction de Lorenzo Insigne la semaine dernière, le président du Toronto FC Bill Manning avait dit en entrevue à TSN que son équipe avait encore besoin de deux à trois pièces supplémentaires autour de lui (Insigne), des joueurs expérimentés .

La semaine prochaine va être occupée , avait-il dit, laissant entendre qu'il allait mettre sous contrat trois joueurs dont Criscito et Bernadeschi. Le troisième est encore à déterminer.

Avec des informations de La Presse canadienne