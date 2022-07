Le chandail de hockey, la célèbre œuvre de Roch Carrier adaptée dans un spectacle musical

L’histoire du Chandail de hockey, qui illustre à la fois la passion des Canadiens pour le hockey et les tensions qui existent entre les francophones et les anglophones au Canada, a été adaptée pour le spectacle musical.

L'œuvre du Québécois Roch Carrier publiée en 1979 est transposée dans un spectacle musical présenté au Rainbow Stage à Winnipeg.

L'histoire est basée sur une expérience vécue par l’auteur lorsqu'il était enfant à Sainte-Justine, au Québec, en 1946, en tant que partisan des Canadiens de Montréal. Comme l'auteur, le personnage principal s'appelle Roch.

Cette histoire est importante pour plusieurs raisons. J'aime le thème de l'acceptation, malgré nos différences. J'aime que, dans le spectacle musical, Roch dépasse ce défi difficile et soit enfin accepté par son équipe , confie Kaelyn Yoon-MacRae qui interprète le rôle d’une des co-équipières de Roch.

Chargement de l’image Une illustration montrant des enfants en train de se préparer à jouer une partie de hockey. Photo : Mathieu Blanchette

Je pense que c'est important pour les Canadiens, parce que le spectacle montre que même si on est différent, on peut travailler ensemble et vivre dans le même espace , poursuit Kaelyn Yoon-MacRae.

Ce n’est pas ce que tu mets sur toi qui est important mais ce que tu mets dans ta tête. L'esprit courageux que Roch démontre à la fin du spectacle est tellement inspirant , conclut la jeune comédienne.

Le chandail de hockey a marqué des générations de Canadiens, comme c'est le cas pour Kaelyn Yoon-MacRae. Quand j’étais jeune, j’ai lu ce livre de nombreuses fois. C’est une histoire très importante pour moi. Ce livre est vraiment nostalgique.

Le spectacle rassemble de jeunes Canadiens âgés entre 8 et 15 ans. Neuf des dix enfants sont manitobains.

Le spectacle musical The Hockey Sweater a lieu jusqu’au 17 juillet au Rainbow Stage à Winnipeg.