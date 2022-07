Le candidat à la mairie Shaun Loney veut que Winnipeg mise sur la voiture électrique

Il se donne d'ici la fin d'un éventuel mandat en 2026 pour réaliser cet objectif. Il vise entre autres des terrains municipaux et les rues pour l'installation de ces bornes.

Il veut aussi encourager les propriétaires à installer des bornes de recharge sur leurs terrains grâce à des incitatifs financiers.

La Ville pourrait avancer le coût d’installation des bornes sur les propriété privées. La somme prêtée serait remboursée graduellement sur les impôts fonciers.

Le candidat à la mairie a fait son annonce en faisant des tournées en voiture électrique avec les journalistes.

Les Winnipégois vivent des difficultés avec le prix de l'essence et s'ils ont à acheter un autre véhicule, on veut que ce soit un véhicule électrique. On estime que si les bornes sont utilisées dix heures par jour, elles vont se payer en trois ou quatre ans. L'infrastructure publique est importante dans notre plan , affirme Shaun Loney.

Ce dernier souhaite encourager les fondations en Amérique du Nord qui ont des investissements dans les entreprises pétrolières et gazières à investir à Winnipeg dans des infrastructures vertes.

M. Loney veut aussi augmenter la flotte de véhicules électriques de la Ville de Winnipeg, pour donner l'exemple.

Le directeur général de l'organisme environnemental Éco-Ouest, Dany Robidoux, salue ce projet.

Au Manitoba, on sait que la plus grande part de la tarte des émissions de gaz à effet de serre provient des véhicules. Tenter le plus possible d'éliminer les gaz à effet de serre, c'est une bonne chose , affirme M. Robidoux.

Il indique que le gouvernement fédéral a une panoplie de programmes de financement pour la transition énergétique et ce serait bienvenue que la Ville y participe .

Toutefois, il y a des citoyens qui s'inquiètent de la difficulté à trouver des bornes de recharge s'ils ont à quitter la ville, sans compter le coût important des véhicules électriques.

Combien de personnes peuvent payer 60 000 $ pour une voiture , lance ainsi un Winnipégois rencontré dans Saint-Boniface, Robyn Brazzoni.

Mon inquiétude principale avec cette utilisation de l'électricité, c'est la façon dont ça touchera ma facture d'électricité , souligne pour sa part Zachary Macdonald.

Shaun Loney dit avoir également un plan pour améliorer le transport en commun et pour encourager le transport actif, qu'il dévoilera plus tard.

Avec les informations de Sam Samson et d'Alexia Bille