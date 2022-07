L’impôt augmente en Alberta à cause du manque d’indexation fiscale, selon 2 expertes

Nassima Way

Nassima Way (accéder à la page de l'auteur)

La politique provinciale de désindexation des salaires a coûté plus de 345 millions de dollars aux Albertains en 2022, selon l’analyse de deux expertes de l’Université de Calgary.

« En 2022, 2,338 millions d'Albertains ont payé plus de taxe en raison de cette désindexation. » — Une citation de Lindsay M. Tedd, économiste et co-auteur de l’analyse, Université de Calgary

Les auteurs de l'analyse estiment que les contribuables albertains ont payé en moyenne un total 279,04 $ depuis que les salaires sont désindexés.

Indexation et désindexation

L’indexation permet d’ajuster les salaires à l'inflation. C'est-à-dire que lorsque les salaires augmentent, le seuil des tranches salariales imposables augmente également.

Cette manœuvre fiscale a pour objectif de prendre en compte l'augmentation annuelle du prix des biens et des services, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages.

Sans l’indexation des salaires, les contribuables dont le revenu imposable est à la limite d’une tranche salariale passent à celle qui est supérieure, après une augmentation.

Par exemple, un Albertain, dont le revenu est de 131 220 dollars augmente de 1,9 % pour atteindre 131 611 dollars, passe d’un taux d'imposition de 10 % à celui de 12 %.

Les contribuables paient plus d’impôts, mais ne peuvent pas se payer des biens de consommation et des services en raison de l’inflation , explique Gillian Petit, co-auteure de l’analyse et chercheuse à l'École des politiques publiques de l’Université de Calgary.

Le gouvernement provincial avait pris cette décision en 2019 pour stabiliser l’économie de la province, en déficit budgétaire à cette époque.

Dans une déclaration écrite, le ministre des Finances, Jason Nixon, indique que le gouvernement a récemment mis en place des mesures pour alléger le poids fiscal des contribuables albertains.

L'Alberta a fait plus pour lutter contre l'inflation que les autres provinces, avec plus de deux milliards de dollars d'aide aux Albertains au cours des trois derniers mois. Celles-ci comprennent la suspension de la taxe provinciale sur l'essence pour réduire le prix à la pompe , écrit-il

Il ajoute que 40 % des Albertains ne paient pas d’impôt sur le revenu.