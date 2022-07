COVID-19 : l’Ontario est déjà dans une nouvelle vague, selon des experts

Il y a une semaine, les responsables du Groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 annonçaient que le sous-variant d'Omicron BA.5 serait bientôt dominant dans la province.

« On est dans la nouvelle vague. [... ] Si l'on se fie aux analyses des eaux usées, on voit bien qu’il ya une remontée. » — Une citation de Dr Hugues Loemba, virologue, chercheur à l'Hôpital Montfort et professeur agrégé de médecine à l'Université d'Ottawa

Chargement de l’image Le virologue Hugues Loemba de l'Hôpital Montfort à Ottawa. Photo : Photo fournie par le Dr Hugues Loemba

Le Dr Loemba précise que les experts n'ont pas la vraie image de la situation car ne disposant pas des chiffres complets. Si plus de gens pouvaient faire des tests PCR on allait avoir de meilleurs chiffres.

Depuis la fin du mois de décembre, seules certaines populations à très haut risque et certains travailleurs à risque en raison de leur emploi ont accès aux tests PCR en Ontario.

À Toronto, les éclosions actives de COVID-19 dans les établissements, les nouvelles hospitalisations et les nouvelles admissions aux soins intensifs restent stables , peut-on lire dans un courriel écrit à Radio-Canada par un porte-parole de Santé publique Toronto.

La vague actuelle est moins pire que les vagues précédentes, indique le Dr Hugues Loemba. On a depuis 2 à 3 semaines des signaux qu’il y a quelques cas qui commencent à être répertoriés, mais ce n'est pas pire qu’avant , fait-il observer.

La moyenne quotidienne d’hospitalisations dans la province était de 163 du 19 au 25 juin 2022.

Le port du masque, le moyen le plus sûr

Le Dr Hugues Loemba, estime que seule la vaccination ne peut empêcher la transmission des sous-variants BA.4 et BA.5.