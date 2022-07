Halifax accueillera la première conférence internationale sur la santé des Noirs

La rencontre d’une durée de trois jours donnera aux professionnels de la santé, aux éducateurs, aux décideurs et aux membres de communautés de partout au Canada et aux États-Unis l’occasion de discuter des meilleures façons de remédier aux disparités en matière de santé dans les communautés noires.

Nous voulons examiner les inégalités structurelles disproportionnées qui ont une incidence sur les communautés noires et la façon dont elles créent des disparités en matière de santé dans diverses communautés noires de la Nouvelle-Écosse et de façon plus générale au Canada et à l’échelle mondiale , a expliqué Ingrid Waldron, professeure et titulaire de la chaire HOPE en paix et santé à l’Université McMaster, en Ontario.

Ingrid Waldron, qui a déjà enseigné à la faculté des sciences de la santé de l'Université Dalhousie à Halifax, est l’une des organisatrices de l’événement prévu du 6 au 8 octobre.

Elle a précisé que la conférence s’articule autour des déterminants structurels de la santé.

En d’autres termes, comment l’éducation, la justice pénale, l’immigration, le chômage, les espaces verts, l’environnement bâti, comment ces choses contribuent-elles aux mauvais résultats en matière de santé? Comment devenons-nous, en tant que professionnels, défenseurs de nos clients et défenseurs de la santé des gens? , a-t-elle énuméré.

D'après un reportage de CBC