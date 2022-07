La construction de trois nouveaux parcs au centre-ville de Toronto en discussion

Le parc riverain de Bathurst Quay est en chantier depuis environ 2017. Le nouveau parc remplacerait un stationnement qui appartient à la Ville.

Le parc permettrait de relier la population croissante du centre-ville de Toronto au lac Ontario.

Pendant tant d'années, cette ville a tourné le dos aux rives , a déclaré le maire John Tory lors d'une conférence de presse mardi matin.

Le comité exécutif du maire se réunira le 12 juillet pour examiner la recommandation du personnel de la Ville d'aller de l'avant avec les prochaines étapes pour le parc de Bathurst Quay. Les consultations publiques pourraient commencer d'ici 18 mois, a déclaré M. Tory, avec l'espoir de terminer la construction d'ici 2028 ou 2029.

M. Tory a dit espérer que l'ensemble du processus puisse être accéléré.

Je crois que certains de ces calendriers sont conservateurs et que nous pouvons les accélérer , a-t-il déclaré aux journalistes.

Le rapport qui sera soumis au comité exécutif la semaine prochaine recommande également que la Ville aille de l'avant avec la planification de deux autres projets à plus long terme qui pourraient transformer radicalement le centre-ville.

Le personnel demande la permission de commencer à élaborer un plan directeur pour les parcs et les espaces publics le long du corridor ferroviaire, de Fort York à l'ouest à la gare Union à l'est. Ce plan comprendrait des parcs pour les ponts ferroviaires qui enjambent le corridor, ainsi que des espaces publics adjacents à celui-ci.

Les plans précédents pour un tel parc ont échoué.

L'autre projet est une refonte de l'avenue University, avec l'intention de relier le quartier financier, le quartier des hôpitaux et le campus du centre-ville de l'Université de Toronto avec un espace vert continu de neuf acres. Cette proposition n'en est qu'à ses débuts, et les travaux ne devraient pas commencer avant au moins 10 ans, voire plus.

Ce sont de grands projets, tous, et il faudra du temps pour les réaliser , a déclaré M. Tory ce matin, ajoutant que lui et le personnel de la ville sont totalement engagés à les mener à bien.

Le financement du travail à court terme sur les propositions proviendra des plans de dépenses en capital existants, selon le rapport. Mais au-delà d'un horizon de cinq ans, un financement spécifique devra être affecté par le conseil municipal.

La population du centre-ville de Toronto devrait atteindre environ 475 000 habitants d'ici 2041, soit le double de ce qu'elle était en 2016.