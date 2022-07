Absolution accordée à un agresseur sexuel : le DPCP fera appel

Dans la foulée de l’absolution conditionnelle d’un ingénieur de Trois-Rivières qui a agressé sexuellement une femme et pris des photos de ses parties intimes durant son sommeil, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a indiqué mardi qu’il fera appel de la décision.

Nous pouvons tout à fait comprendre le désarroi et la frustration des personnes victimes , a déclaré le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette. Compte tenu des procédures judiciaires en cours, nous ne ferons pas d'autre commentaire , a-t-il ajouté.

L’absolution conditionnelle a été octroyée à Simon Houle par la Cour du Québec le mois dernier afin de lui permettre d’éviter d’avoir un casier judiciaire et pouvoir voyager pour son travail.

En avril 2019, Simon Houle, alors étudiant en génie mécanique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, avait agressé sexuellement une de ses amies lors d'une fête dans un appartement. La femme, qui dormait dans une chambre, avait été réveillée par la lumière d'un appareil photo. Elle avait alors senti des doigts dans son vagin. Sa camisole était levée et son soutien-gorge était ouvert. Neuf photos de ses parties intimes ont été retrouvées dans le cellulaire de son agresseur.

Plus de deux ans après, l'ingénieur avait plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle et de voyeurisme.

Décision controversée

La décision de la Cour du Québec a provoqué beaucoup de réactions dans le milieu politique et communautaire.

Selon Mélanie Lemay, cofondatrice de l’organisme Québec contre les violences sexuelles, cette décision du juge nous a permis de prouver qu’il reste du chemin à faire pour faciliter l’accès à la justice à toutes les victimes d’agressions sexuelles .

Selon elle, les nouveaux tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle ne feront pas en sorte que ce genre de décision ne se reproduira plus, car on vit dans un système qui reste centré sur les droits des agresseurs et leur réhabilitation, alors que la parole des victimes et les conséquences sur leur vie ne sont pas prises en considération .

