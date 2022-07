Ubisoft fermera le mode multijoueur en ligne pour 15 jeux vidéo

Parmi les jeux vidéo touchés par cette annonce, on compte Assassin’s Creed Brotherhood, le premier jeu multijoueur de la populaire série d’Ubisoft Montréal.

Cette annonce constitue un tournant pour ce titre, sorti en novembre 2010 et dont la version rematricée pour les consoles plus récentes (PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch) ne compte pas tous les mêmes éléments d'origine du mode multijoueur en ligne, selon ce que rapporte le site spécialisé The Verge.

Les jeux vidéo Assassin's Creed Revelations, Assassin’s Creed II et Assassin's Creed 3 figurent également dans la liste publiée par Ubisoft.  (Nouvelle fenêtre)

Pour les joueurs et joueuses, cela signifie que toutes les composantes multijoueurs et les fonctionnalités en ligne disparaîtront. Ces personnes ne pourront plus installer ou accéder à du contenu téléchargeable dans ces jeux vidéo.

Se concentrer sur les nouveautés

La fermeture des services en ligne pour certains jeux plus anciens nous permet de concentrer nos ressources sur l'offre d'expériences exceptionnelles aux joueurs et joueuses qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires , peut-on lire sur la page d'aide d'Ubisoft.

Les fonctionnalités hors-ligne et en mode solo demeurent offertes pour tous les titres listés, et les versions rematricées sont épargnées, selon ce qu’assure Ubisoft sur son site web.

En avril, Ubisoft a publié une liste de près d’une centaine de jeux vidéo dont les services en ligne ont été débranchés de 2013 à 2022.