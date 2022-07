LHJMQ : Spencer Gill, Jérémie Richard et une vingtaine d’autres joueurs du N.-B. repêchés

Il a été choisi en première ronde, cinquième au total. Déjà là, c’était quelque chose de réjouissant pour le défenseur des Flyers de Moncton.

L’Océanic de Rimouski a utilisé son premier choix pour miser sur le jeune homme de 15 ans de Riverview.

Il s’agit du cinquième choix de première ronde provenant des Flyers de Moncton, après Lukas Cormier (2018, Islanders de Charlottetown et espoir des Golden Knights de Vegas), Dyllan Gill (2020 pour Rouyn-Noranda), Samuel Savoie (2020, des Olympiques de Gatineau et éligible au repêchage de la LNH cette année) et Dylan MacKinnon (2021, des Mooseheads d’Halifax).

Au total, 23 joueurs du Nouveau-Brunswick ont été choisis dans les 14 rondes de repêchage.

Une belle journée et une belle saison

Ça a été une belle journée pour Spencer Gill, qui vient aussi de conclure une belle saison, après les victoires au championnat de l’Atlantique et en finale de la Coupe Telus, le championnat canadien de hockey M18, en mai.

Je suis vraiment content d’avoir été repêché en première ronde, mais je ne suis pas surpris. Je m’y attendais. J’avais discuté quelques fois avec l’Océanic de Rimouski et cette équipe m'aimait beaucoup , a exprimé l’athlète de 6 pieds 3 pouces et de 180 livres.

Spencer Gill et sa famille ont écouté la première ronde du repêchage sur le site de la LHJMQ . Quelques instants après la sélection de l’Océanic, le téléphone a sonné. C’était la direction rimouskoise qui voulait souhaiter la bienvenue à leur nouveau joueur.

« Ils m’ont dit que j’étais la personne qu’ils voulaient et qu’ils étaient vraiment contents de m’avoir repêché. L’Océanic a une grande histoire de hockey, avec les Brad Richards, Vincent Lecavalier, Sidney Crosby et Alexis Lafrenière. C’est bon de voir cette histoire. » — Une citation de Spencer Gill, premier choix de l'Océanic de Rimouski

C'est une très belle prise pour nous. Spencer Gill est capable de compter des buts, il sort la rondelle de très belle façon, il est capable de jouer physique aussi , a affirmé l'entraîneur-chef de l'Océanic, Serge Beausoleil, à une journaliste de Radio-Canada à Rimouski.

Intensifier son entraînement

Le jeune homme a déjà la carrure pour s’imposer dans la LHJMQ dès la prochaine saison. Il prévoit intensifier son entraînement estival à Dieppe afin d’être prêt pour le camp de la formation, en août.

Il cherche à améliorer sa vitesse et sa robustesse, car il sait que le saut dans la LHJMQ n’est vraiment pas facile quand on provient du calibre midget M17.

N’oublions pas qu’il n’aura que 16 ans à la mi-août.

Je veux apporter du jeu offensif et défensif, je veux faire partie de tous les scénarios , espère Spencer Gill.

Les célébrations seront cependant de courte durée. Spencer Gill préparera son sac de hockey car il a été un des 100 joueurs invités à participer au camp de développement M17 de Hockey Canada à Calgary, du 10 au 16 juillet.

Plusieurs Acadiens repêchés

D'autres joueurs du Nouveau-Brunswick ont été repêchés mardi matin. Ç'a été une bonne année pour le Moose du Nord, qui a vu cinq joueurs recevoir l'appel tant attendu.

Jérémie Richard, un défenseur des Flyers de Moncton, a pris la route pour aller rejoindre les Sea Dogs de Saint-Jean (3e tour, 37e au total).

« Je me sens très bien. Toute ma vie, j’ai travaillé pour ce moment et j’en suis très fier. J’espère pouvoir jouer dès la saison prochaine avec les Sea Dogs. Je voulais aller jouer à Saint-Jean et Saint-Jean voulait m’avoir. Je veux un endroit où je pourrai m’améliorer et me développer. » — Une citation de Jérémie Richard, choix de 3e ronde des Sea Dogs de Saint-Jean

Les Sea Dogs lui ont donné la journée pour célébrer, mais le travail commencera dès mercredi. Pour la suite, Jérémie Richard veut apporter ses qualités défensives et offensives au sein de sa nouvelle équipe.