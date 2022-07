Elle fait une crise d’appendicite, mais doit se rendre elle-même à l’hôpital

Une Albertaine qui faisait une crise d’appendicite a dû se rendre par elle-même de Red Deer jusqu’à Camrose, une distance de plus de 100 kilomètres, pour être opérée en raison d’un manque d’ambulances.

Vers 4 h 45 le 25 juin, Olivia Armstrong, 21 ans, s’est rendue aux urgences de l'hôpital de Red Deer en raison de douleurs abdominales.

Il a fallu plus de six heures avant qu'elle puisse passer une échographie qui a finalement révélé qu’elle avait une appendicite et devait subir une chirurgie de manière urgente.

En raison d'un manque de personnel, l'hôpital de Red Deer lui a dit qu’elle ne pouvait pas être opérée sur place. Elle a dû attendre une autre heure avant de se faire dire qu'elle allait devoir être opérée à un autre hôpital, à 140 kilomètres au nord-est de Red Deer.

Ils m’ont dit que je devais aller à Camrose pour mon opération, mais qu’il n’y avait pas de transport pour m’y emmener et que je devais me rendre par mes propres moyens , a expliqué Olivia Armstrong.

Sa mère Roxzane Armstrong l’a conduite jusqu’à Camrose, un trajet qui a pris une heure et demie.

Je me disais, mais qu'est-ce que je fais s’il se passe quelque chose en cours de route? , dit-elle.

Olivia Armstrong a finalement été opérée à l'hôpital St. Mary's de Camrose.

Sa mère ne comprend pas comment une telle situation est possible en Alberta.

« C’est une situation désastreuse. Comment une nation aussi développée n'a-t-elle pas un meilleur accès aux soins de santé d'urgence? » — Une citation de Roxzane Armstrong

Système sous tension

Le système de santé de l'Alberta, comme celui d'autres provinces, est aux prises avec divers problèmes après plus de deux ans de réponse pandémique.

Selon Services de santé Alberta ( AHS ), au deuxième trimestre de 2022, les demandes pour des services d’urgences à l'échelle provinciale ont augmenté de 12 % par rapport au même trimestre l’an passé et de nombreux ambulanciers sont absents pour raison de maladie.

Le nombre de patients dans les hôpitaux est revenu aux niveaux prépandémiques, mais leur prise en charge est compliquée par une pénurie de travailleurs de la santé, qui font aussi face à de l'épuisement professionnel.

Selon le médecin urgentiste Mike Weldon de l'hôpital de Red Deer, lui et ses collègues doivent composer avec des pénuries d'infirmières, des lits pleins et des salles d'attente très fréquentées.

« L'état du système s'effrite et c'est un problème à l'échelle nationale. » — Une citation de Mike Weldon, médecin, hôpital de Red Deer

Je me souviens d'être retourné à mon bureau après avoir vu la majorité de mes patients et de m’être pris la tête entre les mains en me disant : "Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c’est ça des soins de qualité?" , dit-il.

L’interniste Kym Jim est du même avis.

C'est très difficile pour nous en tant que médecins parce que nous ne pouvons pas fournir à nos patients les soins auxquels nous sommes habitués et auxquels ils s'attendent et qu'ils devraient avoir.

« Nous nous excusons »

Services de santé Alberta ( AHS ) dit être au courant du cas d’Olivia Armstrong.

Nous reconnaissons que ce fut une expérience difficile pour cette patiente et sa famille. Nous nous excusons pour le stress que cela a causé, et nous examinons les circonstances entourant ce transfert de patient , a déclaré le porte-parole d’ AHS , Kerry Williamson.

Il ajoute qu’ AHS travaille dur pour reprendre les services chirurgicaux normaux à l'hôpital de Red Deer.

Kerry Williamson dit qu’ AHS a notamment embauché 230 ambulanciers supplémentaires au cours des deux dernières années, créé 100 nouveaux postes permanents d’ambulanciers et a ajouté du personnel et des ambulances à Calgary et à Edmonton.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Steve Buick, a déclaré que le ministère allait faire un suivi pour s'assurer que la jeune patiente n’avait pas été exposée à un risque indu et que la décision de l’envoyer à un autre hôpital était appropriée.

Les soins de santé sont mis à rude épreuve dans toutes les provinces et dans d'autres pays en raison des impacts cumulés de la pandémie , a déclaré Steve Buick dans un courriel.

D'après les informations de Julia Wong