Des travaux routiers auront lieu la nuit à Sherbrooke

Les travaux débuteront dès le 10 juillet, et devront avoir lieu chaque nuit jusqu’au 6 août. On a ciblé cette période-là, étant donné qu’environ 30 000 automobilistes par jour transitent sur le boul. de Portland. On a attendu aussi que l’école soit terminée, les vacances commencent tranquillement, donc il y a moins d’achalandage , a affirmé l’agent de liaison au Service des infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke, David Bombardier.

Normalement, les travaux de nuit se font toujours pour des urgences, a indiqué l’agent de liaison.

« Quand on a un secteur où on a des résidents, travailler de nuit fait du bruit, ça fait de la lumière, c’est moins intéressant, c’est beaucoup de désagréments. Donc, on a pu se le permettre dans ce cas-ci » — Une citation de David Bombardier, agent de liaison au Service des infrastructures urbaines de la Ville de Sherbrooke

David Bombardier a ensuite mentionné qu’il est très rare que la municipalité choisisse de travailler la nuit, mais qu’il s’agissait de minimiser l’impact sur la circulation , dans un secteur commercial.

Il a ajouté que la Municipalité cherche ainsi à éviter des embouteillages ou d’autres ralentissements sur les routes pendant les travaux. Ici on peut le faire, parce que c’est un secteur qui est exclusivement commercial , a-t-il expliqué.

Comme on a déjà beaucoup d’entraves sur la rue Galt Ouest, on a préféré essayer d’atténuer les répercussions sur les autres artères majeures , a ajouté l’agent de liaison.

Des routes fermées pour quelques jours

Pendant les trois prochaines semaines, les routes et les commerces resteront accessibles. Toutefois, le 6 juillet, la rue Prospect ne sera pas ouverte à la circulation, et du 6 au 8 juillet, ce sont les rues Bowen et Caen qui seront fermées. Il faudra donc faire un détour par les rues Aubry et Prince-Rupert.

Les travaux annoncés ce 5 juillet ont nécessité un budget de 1,8 millions de dollars. La Ville de Sherbrooke a déjà investi sur 55 projets de reconstruction dans son réseau routier cet été.